Các ngân hàng ồ ạt giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay có giảm?

Nhiều ngân hàng thương mại đã cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngay sau cuộc họp ngày 9/4 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì. Trong thông báo gần đây của loạt ngân hàng, mặt bằng lãi huy động được các bên thông báo giảm khoảng 0,5%/năm. Tuy nhiên, chỉ một vài đơn vị thông báo giảm lãi suất cho vay.

Mới nhất, Nam A Bank giảm lãi suất cho vay giảm tối đa 3 điểm %/năm. Thông tin trên website của ngân hàng này không công khai lãi vay cá nhân. Với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), thông báo của ngân hàng cho biết đang áp dụng lãi suất cho vay từ 9%/năm đối với VND và từ 4,5%/năm đối với USD.

Một bên khác cũng thông báo giảm lãi vay là Sacombank khi thông báo giảm 0,5 điểm %/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn từ ngày 10/4. Website ngân hàng này công khai biểu lãi suất cơ sở với mức dao động 6-9,5%/năm. Mức lãi vay cao nhất 9,5%/năm là con số ngân hàng này áp dụng cho đối tượng vay trung dài hạn (vay bất động sản, tiêu dùng/kinh doanh) từ ngày 9/4.

Nhà băng thứ ba công bố giảm lãi vay là Agribank. Thông báo ngân hàng này ghi nhận song song với việc giảm 0,5 điểm %/năm lãi suất huy động sẽ kéo theo mức giảm tương ứng ở lãi suất cho vay. Ghi nhận tại website đơn vị này với biểu lãi suất tháng 2 cho thấy ngoại trừ lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, mức lãi vay dao động từ 6,1-7,8%/năm.

Về việc giảm lãi suất huy động, theo thống kê của phóng viên báo Dân trí, chỉ 2 ngày sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, các ngân hàng gồm VPBank, SeABank, Vietcombank, BVBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB, TPBank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, Nam A Bank, NCB, Viet A Bank, Agribank đã giảm lãi suất tiền gửi.

Mức giảm khá đồng đều, phổ biến từ 0,1 đến 0,5 điểm %/năm, nhưng cũng xuất hiện một số trường hợp giảm sâu tới 1%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng như Techcombank, Sacombank, Viet A Bank hay BVBank chủ yếu điều chỉnh mạnh ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,3-0,5 điểm %/năm, tập trung vào nhóm kỳ hạn trung và dài hạn.

Một số ngân hàng ghi nhận mức giảm sâu hơn. LPBank khi cắt giảm từ 0,4 đến 1 điểm %/năm ở các kỳ hạn 6-36 tháng, đặc biệt kỳ hạn dài 36-60 tháng giảm tới 1 điểm %/năm. Eximbank cũng giảm 0,5 điểm%/năm với các kỳ hạn dài 18-36 tháng, đưa lãi suất cao nhất xuống còn khoảng 5,2-5,5%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trước đó.

Một số ngân hàng điều chỉnh nhẹ hơn như SHB, TPBank, Nam A Bank hay NCB với mức giảm dao động 0,1-0,3 điểm %/năm, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn trung hạn. KienlongBank hay BaoViet Bank cũng điều chỉnh đồng loạt ở nhiều kỳ hạn nhưng biên độ giảm không lớn, khoảng 0,2-0,3 điểm %/năm.