Great Place to Work Vietnam vinh danh doanh nghiệp đạt chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc"

Sự kiện vinh danh bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam".

120 khách mời đã tham dự sự kiện, trong đó có ông Võ Tấn Thành - Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và bà Delphine Rousselet - Giám đốc điều hành, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam.

Trong lời khai mạc của mình, bà Evelyn Kwek, Giám đốc điều hành Great Place to Work ASEAN và ANZ chia sẻ: "Cách tốt nhất để công ty từ tốt tới vĩ đại và chăm sóc khách hàng là trước tiên phải quan tâm tới người lao động. Khi theo đuổi tôn chỉ Mục đích - Kim chỉ nam nghĩa là chúng ta xác định làm nhiều hơn là chỉ tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận. Chúng ta quan tâm lẫn nhau, tôn trọng nhau và xây dựng tập thể xuất sắc cũng như hỗ trợ nhau cùng cống hiến để nâng tầm cho tổ chức, nâng cấp trải nghiệm cho nhân viên và nâng giá trị của đóng góp cho xã hội".

Bà Evelyn Kwek, Giám đốc điều hành Great Place to Work ASEAN và ANZ chia sẻ tại sự kiện.

Ngoài việc vinh danh 15 doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", sự kiện còn trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu "Nơi làm việc xuất sắc" thuộc các ngành nghề như công nghệ, nông nghiệp, sản xuất và điện tử. Đây là sự ghi nhận hành trình của hơn 30 doanh nghiệp đã đáp ứng tiêu chuẩn "Nơi làm việc xuất sắc" trong năm hoạt động đầu tiên của cơ quan này tại Việt Nam.

Để chọn danh sách cho bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022", GPTW đã phân tích kết quả khảo sát nhân viên được bảo mật danh tính đại diện cho hơn 20.000 người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau tại Việt Nam. Người lao động đã trả lời hơn 60 câu hỏi khảo sát đánh giá mức độ xây dựng "Nơi làm việc xuất sắc cho tất cả" (Great Place to Work For All).

85% của tiêu chí lựa chọn dựa trên đánh giá của người lao động về mức độ trải nghiệm sự tin cậy và cơ hội tối đa tiềm năng, không phân biệt họ là ai hay vai trò của họ là gì trong tổ chức. GPTW phân tích các trải nghiệm này theo quy mô, thành phần lao động, và đặc thù ngành nghề. Để đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm, 15% còn lại dựa trên đánh giá trải nghiệm thường nhật của người lao động liên quan tới đổi mới, giá trị cốt lõi của tổ chức, và hiệu quả lãnh đạo.

TTC Sugar thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thành viên của TTC Group, là một trong những doanh nghiệp được chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc".

"Là công ty Việt Nam nhưng chúng tôi muốn hướng tới trở thành công ty toàn cầu bởi những sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu tới hơn 24 nước. Ở TTC Sugar, chúng tôi muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt nhất cho người lao động bởi chính họ là người ra quyết định. Công ty đang trên đà phát triển và chúng tôi muốn văn hóa nơi làm việc tại đây có thể sánh ngang với các công ty đa quốc gia", ông Quách Đức Tài, phụ trách tuyển dụng, thương hiệu nhà tuyển dụng của Hội sở và 22 đơn vị kinh doanh nông nghiệp của TTC Sugar, cho biết.

Đại diện các doanh nghiệp nhỏ trong bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam".

Cisco Systems Vietnam đứng đầu bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất của nhóm doanh nghiệp nhỏ" (quy mô 10 đến 99 nhân viên).

"Chúng tôi luôn tin rằng khi con người được trao cơ hội họ sẽ tỏa sáng. Chúng tôi xin được vinh danh văn hóa ý thức đã được nuôi dưỡng tại Cisco trong nhiều năm qua. Công việc chúng tôi đã và đang làm không chỉ phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của chúng tôi mà còn phục vụ cộng đồng cũng như những người đang sống, làm việc ở Việt Nam. Vì vậy, danh hiệu đạt được cũng là một cách vinh danh và cổ vũ những nỗ lực của chúng tôi", bà Lương Thị Lệ Thủy, Tổng giám đốc Cisco, phụ trách thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết.

Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT (DHL Express), đơn vị đứng đầu danh sách "Nơi làm việc tốt nhất của nhóm doanh nghiệp vừa và lớn" chia sẻ: "Đội ngũ nhân viên năng động của DHL Express luôn nỗ lực vươn đến sự xuất sắc. Chúng tôi cùng nhau xây dựng môi trường làm việc với sự tín nhiệm, nơi mà mỗi nhân viên đều được trao quyền".

Đại diện đứng đầu bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" của nhóm doanh nghiệp vừa và lớn.

Sự kiện còn bao gồm tọa đàm về tương lai của việc gắn kết nhân viên trong trạng thái bình thường mới với đại diện của doanh nghiệp. Bà Lương Thị Lệ thủy - Tổng giám đốc Cisco, phụ trách thị trường Lào và Campuchia, đại diện cộng đồng nhân sự gồm Phó chủ tịch Hiệp hội nhân sự (HRA) - bà Nam Phương; sáng lập viên và Chủ tịch Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) - ông Lê Hồng Phúc đã tham gia chia sẻ.

Nội dung tọa đàm ghi nhận phương thức làm việc trong doanh nghiệp đã thay đổi hậu Covid-19. Nhiều doanh nghiệp đang áp dụng mô hình làm việc kết hợp và linh hoạt để theo kịp nhịp độ lao động ngày càng tăng của thế hệ trẻ. Song song với chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần phát triển những chính sách nhân sự linh hoạt phù hợp với lực lượng lao động hiện nay, các biện pháp và chính sách cần thích ứng kịp thời, phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân người lao động.

Các khách mời trao đổi tại tọa đàm trong khuôn khổ sự kiện.

"Chúng tôi tham gia thị trường Việt Nam vào cuối năm 2020, chúng tôi rất cảm kích và hân hạnh được làm việc với một số doanh nghiệp tuyệt vời ở đây. Chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh và mong chờ cơ hội hợp tác với các bạn để xây dựng Nơi làm việc xuất sắc cho tất cả ở Việt Nam", bà Kwek bày tỏ.