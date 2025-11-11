Giữa cuộc đua lập sàn tài sản số đang nóng, một bên bất ngờ rút lui

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường mới đây, ông Tô Hải - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) - cho biết Vietcap quyết định rút lui khỏi dự án lập sàn giao dịch tài sản số.

Trong khi các bên rất hồ hởi, VietCap tuyên bố rút lui

“Ban đầu, chúng tôi có đủ tiềm lực và khả năng tham gia. Tuy nhiên, sau khi xem xét quy định về vốn điều lệ tối thiểu lên tới 10.000 tỷ đồng, Vietcap nhận thấy đây là mức quá cao cho một lĩnh vực còn rất mới, nên quyết định dừng lại", ông Hải lý giải.

Theo ông, Vietcap không thể “bỏ ra một khoản đầu tư khổng lồ cho thị trường còn sơ khai”. Động thái này gây chú ý khi nhiều tổ chức tài chính và công ty chứng khoán lớn đang háo hức tham gia cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

VPBank đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản số. Dự án này do Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - công ty con của ngân hàng - giữ vai trò chủ trì và dẫn dắt.

Trước đó, vào giữa tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Dunamu (Hàn Quốc) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ở Seoul, nhằm hợp tác triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Ở khối công ty chứng khoán, cuộc đua cũng ngày càng “nóng” với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi lớn như SSI, Techcombank Securities (TCBS), VIX...

Cụ thể, chứng khoán VIX đã thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX), vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. TCBS cũng góp vốn sáng lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, SSI từ năm 2022 đã thành lập công ty con Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) để nghiên cứu và phát triển nền tảng tài sản số.

Giữa cuộc chơi lập sàn tiền số đang nóng, một bên đã rút lui (Ảnh: CryptoSlate).

Miếng bánh hấp dẫn

Về tiềm năng thị trường, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho rằng tài sản số là “miếng bánh” vô cùng hấp dẫn mà không công ty chứng khoán nào muốn bỏ qua.

Bởi Việt Nam là một trong những quốc gia đứng top đầu thế giới về sở hữu và giao dịch tài sản số (khoảng 17 triệu người, với 1.000 tỷ USD giao dịch năm 2024), trong đó, xếp top 5 thế giới về quan tâm tài sản số và top 3 về sử dụng sàn quốc tế.

Theo thống kê từ Statista năm 2024, số người dùng tài khoản tài sản số tại Việt Nam ước tính đạt 10,15 triệu người, chưa bao gồm thị trường NFT (Non-fugible token - token không thể thay thế), gấp 5 lần năm 2019. Một thống kê khác của Triple A năm 2023 cho thấy con số này có thể lên đến 20,1 triệu tài khoản.

Theo Chainalysis, giá trị thị trường tiền số tại Việt Nam đã vượt 220 tỷ USD, tăng 55% trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.