Giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 15/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 100% cử tri có mặt biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị của cá nhân trước Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và cử tri ngành tài chính nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ không ngừng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia tích cực, có chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội bao gồm đóng góp vào các dự án luật, Nghị quyết.

Điều này góp phần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trọng tâm là các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, ông Thắng cam kết thực hiện nghiêm túc quyền giám sát của đại biểu Quốc hội, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: MOF).

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội, trình độ tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Trước khi đảm nhận các vị trí trong chính quyền, ông Thắng có 22 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), trải qua nhiều chức vụ quan trọng, từ Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank.

Tháng 7/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, sau đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 10/2020, ông Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 11/2022, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Đến tháng 11/2024, ông làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Thắng tiếp quản công việc tại Bộ Tài chính từ ông Hồ Đức Phớc - người đã được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính từ tháng 8/2024.