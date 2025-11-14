Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những đóng góp thầm lặng

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”, do SABECO khởi xướng và phối hợp triển khai cùng báo Đại Đoàn Kết dưới sự đồng hành, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình lan tỏa giá trị sống tích cực qua 150 câu chuyện truyền cảm hứng chân thực, gần gũi - những câu chuyện khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng phát triển, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Đồng thời, giải thưởng góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng việc kết nối các tầng lớp, vùng miền và ngành nghề, cùng hướng đến một Việt Nam giàu đẹp, văn minh và nhân ái.

Độc giả bình chọn cho các gương mặt nổi bật tại https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/.

Mỗi người tham gia, sau khi đăng ký bằng địa chỉ email, được bình chọn một lần cho mỗi ứng viên và có thể bình chọn cho nhiều ứng viên khác nhau trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Không gian giới thiệu về Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”, đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc khuôn khổ chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”, nhân dịp kỷ niệm 150 năm của SABECO ở Việt Nam (Ảnh: BTC).

Tìm ra những “người truyền lửa” ở 6 lĩnh vực

Sau quá trình triển khai từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương và cấp tỉnh, chương trình đã tổng hợp danh sách đề cử từ khắp tỉnh thành.

Từ danh sách đó, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã sàng lọc, đánh giá, chọn ra 150 “gương mặt truyền lửa” có đóng góp tích cực ở 6 lĩnh vực.

Giáo dục - Đào tạo nghề: Tôn vinh cá nhân góp phần nâng cao năng lực cộng đồng qua hoạt động đào tạo nghề, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp hoặc tạo điều kiện học tập cho các cộng đồng yếu thế.

Phát triển bền vững môi trường: Tôn vinh cá nhân có sáng kiến, hành động vì môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thực hành lối sống - sản xuất bền vững.

Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng: Tôn vinh cá nhân có đóng góp vào việc khuyến khích lối sống năng động, cân bằng và nuôi dưỡng văn hóa hướng đến sức khỏe toàn diện và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Phát triển cộng đồng: Tôn vinh cá nhân đồng hành cùng cộng đồng qua các dự án hoặc sáng kiến tạo ra thay đổi tích cực và giúp phát triển đời sống văn hóa vùng nông thôn.

Văn hóa - nghệ thuật - thể thao vì cộng đồng: Tôn vinh cá nhân có đóng góp thiết thực trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống hoặc thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, nghệ nhân dân gian; những cá nhân có các sáng kiến hoặc dự án thể thao góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, xây dựng tinh thần, rèn luyện sức khỏe, khuyến khích lối sống tích cực.

Khoa học - công nghệ vì cộng đồng: Tôn vinh các sáng kiến công nghệ và khoa học ứng dụng nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương.

70% điểm đến từ kết quả bình chọn trực tuyến và 30% điểm đến từ đánh giá của Hội đồng Thẩm định Trung ương.

15 gương mặt “người truyền lửa” sẽ được chốt chọn và vinh danh tại Đêm Gala vinh danh tổ chức tại Hà Nội.

Những viên đá với hình tượng “Ngọn đuốc khai sáng”, “Hành tinh xanh”, “Biểu tượng sống lành mạnh”, thể hiện tinh thần vươn lên, vượt khó, được trưng bày trong khuôn khổ ra mắt Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” (Ảnh: BTC).

“Trái tim của SABECO luôn đập mạnh mẽ nhất vì cộng đồng”

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm cột mốc 150 năm của SABECO mới đây, ông Lester Tan - Tổng giám đốc SABECO cho biết, một di sản không chỉ được tạo nên bởi sản phẩm chất lượng, mà còn tạo dựng bằng tâm huyết, trái tim. Và trái tim của SABECO luôn đập mạnh mẽ nhất vì cộng đồng.

“Suốt 150 năm qua, thành công của chúng tôi không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà bằng những giá trị tích cực mà chúng tôi mang đến cho cộng đồng quanh mình”, ông nói.

Minh chứng cho cam kết đồng hành cùng mục tiêu phát triển đất nước bằng hành động thiết thực hướng về cộng đồng, SABECO phối hợp triển khai Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”. Đây là 1 trong 3 hoạt động nổi bật của SABECO, thuộc khuôn khổ chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”, nhân dịp kỷ niệm 150 năm của SABECO ở Việt Nam.

Với 6 hạng mục giải thưởng gắn liền với các trụ cột phát triển bền vững của SABECO, ông Lester Tan xem đây là sự tiếp nối di sản của các thế hệ trước, đồng thời tạo động lực cho những bước tiến mới của đất nước trong tương lai.

Đánh giá cao sáng kiến của SABECO, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đơn vị có chung tầm nhìn với SABECO trong việc ghi nhận và tôn vinh đóng góp thầm lặng của người Việt. Giải thưởng có ý nghĩa trong việc lan tỏa những tấm gương bình dị, cao quý trong cộng đồng. Đó là những câu chuyện tích cực, khơi dậy giá trị nhân văn tốt đẹp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cùng xây dựng xã hội tiến bộ, tốt đẹp hơn.

Đồng hành cùng giải thưởng này, cũng là cách SABECO cam kết chung tay kiến tạo một tương lai bền vững, phản ánh khát vọng vươn lên cùng đất nước của thương hiệu Việt.