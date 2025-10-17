Giải pháp vốn kịp thời giúp tiểu thương không lo gián đoạn buôn bán

6h sáng, chợ dân sinh ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã nhộn nhịp. Trong gian hàng rau nhỏ rộng chưa đến 5m2, chị Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi) nhanh tay xếp từng rổ cải, mớ rau muống, bó hành tươi lên kệ.

Thế nhưng hôm nay, lượng hàng chị nhập ít hơn hẳn. “Mấy hôm trước nhà cung cấp yêu cầu thanh toán ngay, mà tôi không kịp xoay vốn nên đành giảm đơn”, chị chia sẻ.

Với những người mưu sinh bằng buôn bán nhỏ như chị Hạnh, việc cần tiền gấp để nhập hàng là chuyện thường xuyên. Trong khi đó, doanh thu lại về chậm sau vài ngày, chỉ cần một khoản chi bất ngờ như con ốm, tiền trọ tăng hay nguồn hàng cần chốt gấp cũng đủ khiến dòng tiền bị đứt đoạn.

“Vay người thân thì ngại, mà vay nóng ngoài chợ lãi cao, làm cả tháng nhiều khi chỉ đủ trả nợ”, chị Hạnh cho biết.

Nhiều tiểu thương rơi vào cảnh khó xoay sở khi gặp chi phí đột xuất (Ảnh: F88).

Không riêng chị Hạnh, áp lực này còn là thực tế chung của nhiều hộ gia đình. Theo Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt khoảng 5,4 triệu đồng/tháng, trong khi chi tiêu bình quân một người vào khoảng 2,8 triệu đồng/tháng. Do đó, khả năng tích lũy dự phòng của nhiều hộ còn hạn chế.

Khi đối mặt với các khoản phát sinh nhiều tiểu thương và lao động tự do dễ rơi vào tình trạng đứt gãy vốn lưu động, khiến một phần không nhỏ phải tìm đến các nguồn vay phi chính thức với chi phí cao, kéo theo nguy cơ vòng xoáy nợ nần.

Những năm gần đây, sự phát triển của các nền tảng tài chính số đã mang lại thêm lựa chọn. Nổi bật gần đây là giải pháp vay hạn mức của F88, giải pháp này được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng phổ thông như tiểu thương, lao động tự do những người thường xuyên cần xoay vốn gấp nhưng ít có cơ hội tiếp cận ngân hàng.

F88 cung cấp giải pháp vay hạn mức dành riêng cho nhóm khách hàng phổ thông (Ảnh: F88).

Khác với khoản vay truyền thống, vay hạn mức tại F88 được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số thông qua ứng dụng My F88. Với khách hàng mới, việc thực hiện thủ tục vay và bàn giao tài sản cầm cố chỉ cần thực hiện một lần tại cửa hàng. Sau đó, khách hàng có thể rút tiền trực tuyến mọi lúc cần, giúp rút ngắn đến 90% thời gian làm thủ tục so với cách vay thông thường.

Sau khi được phê duyệt, tổng số tiền được vay tối đa (hay còn gọi là hạn mức vay) sẽ hiển thị trực tiếp trên ứng dụng My F88. Người vay có thể rút tiền linh hoạt nhiều lần trong phạm vi hạn mức đã được duyệt mà không cần quay lại cửa hàng làm thủ tục rút tiền.

Việc rút tiền diễn ra dễ dàng, chỉ cần chọn số tiền mong muốn trên ứng dụng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngay lập tức, trong khung giờ từ 1h đến 22h mỗi ngày.

Như vậy, F88 cấp sẵn cho khách hàng một ví vay với số tiền được duyệt, để khi cần có thể chủ động rút và sử dụng. Lãi và phí chỉ tính trên số tiền thực tế rút ra, không tính trên toàn bộ hạn mức, đồng thời còn được miễn phí tất toán trước hạn, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí vay.

Đối với những tiểu thương như chị Hạnh, hình thức này giúp giảm áp lực đáng kể. “Giờ tôi không lo cảnh bị ép giá hay mất mối hàng chỉ vì thiếu tiền mặt. Biết trong điện thoại có sẵn hạn mức, tôi dám nhập nhiều hàng hơn, mà không sợ bị động”, chị nói.

“Một hạn mức dự phòng có thể kích hoạt bất cứ lúc nào không chỉ giúp tiểu thương giữ nhịp kinh doanh, mà còn giúp lao động phổ thông chủ động hơn trước các tình huống phát sinh như viện phí, sửa xe hay học phí cho con.

Giải pháp này cũng giúp họ tránh xa rủi ro từ các kênh vay nóng ngoài chợ, vốn tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Với nhóm khách hàng này, một phút thao tác trên ứng dụng đôi khi chính là cả tháng yên tâm làm việc và buôn bán, bởi họ biết mình luôn có một “nguồn dự phòng” đáng tin cậy khi cần”, đại diện F88 cho hay.