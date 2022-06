Giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư bất động sản của New Real Estate

Rủi ro khi đầu tư bất động sản

Trong 3 năm gần đây, không nhiều dự án được cấp phép mới, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 đã gây thêm khó khăn cho thị trường.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản nhìn chung vẫn có thể phát triển ổn định và lành mạnh, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sức mua của thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Trong giai đoạn này, một số dự án liên quan đến lừa đảo, phân lô trái phép, xây dựng dự án ma… khiến khách hàng bất an, mất lòng tin. Vì lý do này, ngày càng có nhiều đại lý bất động sản minh bạch, có dữ liệu với các giải pháp rõ ràng, công nghệ hiện đại xuất hiện.

New Real Estate - đồng hành cùng nhà đầu tư với những giá trị cốt lõi

New Real Estate được thành lập từ tháng 7 năm 2021, có tên đầy đủ là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc New Real Estate. Doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn bất động sản, đã hợp tác phân phối các dự án lớn của các "ông lớn" như Masterise Homes, Novaland, Đất Xanh, Vinhomes, Keppel Land, Capitaland…

Founder & CEO New Real Estate Điệp Phạm (Ảnh: New Real Estate).

Đại diện New Real Estate cho biết, luôn lấy uy tín và niềm tin làm tôn chỉ hoạt động.

Với New Real Estate, khách hàng luôn là trung tâm của sự phát triển, đảm bảo mang lại những lợi ích tốt nhất cho nhà đầu tư.

Với niềm đam mê, kinh nghiệm và sự am hiểu về lĩnh vực bất động sản, New Real Estate mong muốn mang đến cho nhà đầu tư những giải pháp an cư và cơ hội đầu tư sinh lời. Doanh nghiệp cam kết luôn nỗ lực giúp sức cho sự phát triển của thị trường bất động sản, góp phần ổn định nền kinh tế đất nước.

Nhân viên New Real Estate có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Lợi ích của khách hàng khi đến với Công ty New Real Estate

Với những kinh nghiệm, kiến thức và sự am hiểu về thị trường bất động sản, New Real Estate tự tin có thể tư vấn cho khách hàng những dự án bất động sản tốt, có mức giá phù hợp với nhu cầu.

Đội ngũ chuyên viên tại New Real Estate (Ảnh: New Real Estate).

Đại diện thương hiệu chia sẻ, khi đến với New Real Estate, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Khi đến với New Real Estate, khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn từ những người nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản; được cung cấp thông tin một cách chi tiết về sản phẩm, khu vực sẽ sôi động trong thời gian tới.

- New Real Estate sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng các vấn đề về luật pháp, thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản, chuyển nhượng, mua bán. Từ đó, giúp khách hàng tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình giao dịch mua bán bất động sản.

- New Real Estate tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê và đầu tư bất động sản, giúp khách hàng có những quyết định đầu tư, mua bán và kinh doanh bất động sản hiệu quả hơn.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc New Real Estate - thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Viet nam Property

Địa chỉ: Số 35, đường số 2, phường Bình Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM.

Hotline: 0934.014.339

Email: newrealestate@gmail.com

Website: https://newrealestate.com.vn/