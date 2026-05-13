Giải mã nghịch lý tại SJC: Doanh thu chạm đáy, lợi nhuận lập đỉnh

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 vừa được Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) công bố, doanh thu năm qua của hãng vàng này chỉ đạt gần 14.031 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với năm 2024. Đây là mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên giá vốn giảm mạnh tới 58%, giúp lợi nhuận gộp tăng lên gần 742 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,29%.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia. Trong năm, nhiều khoản chi phí được tiết giảm.

Trừ hết các chi phí, SJC báo lãi sau thuế hơn 425,5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp này lãi hơn 1,16 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản công ty đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 2.000 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa.

Nợ phải trả công ty tăng gần 16% lên hơn 576 tỷ đồng. Công ty đang có khoản vay 45,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức, bạc, đá quý.

Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nhấn mạnh trong năm 2024, một số cán bộ, nhân viên SJC bị khởi tố với các tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đơn vị kiểm toán, vụ án hiện vẫn trong giai đoạn phúc thẩm và chưa có kết luận cuối cùng, nên chưa thể xác định các ảnh hưởng của vụ việc đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2024 và 2025 của SJC.

SJC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM. Đây từng là đơn vị duy nhất được sản xuất vàng trước Nghị định số 232 (xoá bỏ độc quyền vàng).