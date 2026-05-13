Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt lao dốc mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/5, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn là 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với giá mở cửa phiên sáng. Với mặt hàng vàng nhẫn trơn, doanh nghiệp cũng giảm 1,5 triệu đồng/chiều, về quanh 162,3-165,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng trong nước hạ nhiệt chiều nay theo diễn biến giá trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới giảm về mốc 4.678 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá, mức này tương đương 148 triệu đồng một lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới giảm mạnh là do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng đến 3,8% trong tháng 4. Diễn biến này khiến cho kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất ngày càng mong manh hơn.

Hiện thị trường tài chính dự đoán Fed sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại cho đến năm 2027.

Mới đây, Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo về thời điểm Fed hạ lãi suất. Thay vì kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm nay, Goldman Sachs hiện dự báo cơ quan này sẽ thực hiện các đợt cắt giảm vào tháng 12 năm nay và tháng 3/2027.

Việc Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn được xem là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng lao dốc mạnh.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán kim loại quý tăng giá đều đặn nhờ tin tức về việc giảm leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran. Theo ông, giá vàng tuần trước đã phục hồi được mức giảm của hai tuần trước đó, là chỉ báo quan trọng về sức mạnh của đợt tăng giá sắp tới.

Ông Michael Moor, Nhà sáng lập Moor Analytics, nhận định giá vàng còn dư địa tăng nếu giữ được các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng.

Ngược lại, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart dự báo giá giảm. Tuy nhiên, ông cho rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn duy trì, miễn giá không thủng mốc 4.533 USD.