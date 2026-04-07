Các "ông lớn" vàng bạc đá quý DOJI, PNJ, SJC kinh doanh ra sao?

Ghi nhận theo báo cáo kinh doanh được công bố cho thấy các thương hiệu khác như PNJ, DOJI, SJC… cũng thu về hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Là công ty kinh doanh trang sức duy nhất đã niêm yết trên sàn chứng khoán, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) công bố đầy đủ số liệu doanh thu lợi nhuận hàng năm.

Doanh thu PNJ tăng mạnh từ mức 19.700 tỷ đồng năm 2021 lên 34.211 tỷ đồng trong năm 2022, sau đó duy trì mặt bằng doanh thu hơn tỷ USD hàng năm.

Năm 2025, công ty này thu về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 34% so với cùng kỳ. Tương ứng, mỗi ngày công ty này lãi 8 tỷ đồng/ngày.

Trong bối cảnh sức mua biến động do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ năm 2025 ghi nhận tăng 11% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, đà tăng được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhu cầu trong quý IV/2025 và hiệu quả vận hành hệ thống 431 cửa hàng của công ty.

Doanh thu hàng tỷ USD hàng năm còn có Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - từng là đơn vị duy nhất được sản xuất vàng trước Nghị định số 232 (xoá bỏ độc quyền vàng).

Theo báo cáo tài chính SJC công bố, doanh thu hàng năm của thương hiệu biến động đáng kể, trung bình khoảng 20.000 tỷ đồng/năm. Đỉnh điểm năm 2024, , SJC lãi kỷ lục 283 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với mức bình quân thu về khoảng 55 tỷ đồng/năm giai đoạn 2019-2023.

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy vào nửa đầu năm 2025, SJC thu 8.840 tỷ đồng.

SJC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM. Công ty đặt kế hoạch năm nay thu xấp xỉ 34.900 tỷ đồng và lãi trước thuế 119 tỷ đồng. Nửa đầu năm qua, dù lợi nhuận giảm so với cùng kỳ song biên lợi nhuận SJC cải thiện đáng kể, từ 1,7% lên trên 5%. Điều này đồng nghĩa cứ 100 đồng doanh thu thì SJC lãi 5 đồng sau khi trừ giá vốn.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI của “đại gia” Đỗ Minh Phú, trong 3 năm 2021-2023 có lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 234 tỷ đồng, 1.017 tỷ đồng và 491 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp thu về 2 tỷ đồng/ngày.