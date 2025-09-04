Giá xăng tăng 3 phiên liên tiếp

Chiều 4/9, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng là từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 80 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 70 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.850 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.430 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 120 đồng/lít lên 18.470 đồng/lít, dầu hỏa tăng 90 đồng/lít lên 18.310 đồng/lít; dầu mazut tăng 110 đồng/kg lên mức 15.370 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 3 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 18 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý I là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.082 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Bộ này đề xuất giai đoạn 1 (từ 1/1/2026 đến năm 2030) toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho xe xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Giai đoạn 2 (từ đầu năm 2031), toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng xe xăng trên toàn quốc là xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Công Thương quy định.

Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước ước khoảng 12-15 triệu m3/năm, lượng ethanol cần thiết cho phối trộn vào khoảng 1,2-1,5 triệu m3/năm. Trong khi đó, năng lực sản xuất ethanol nội địa hiện mới đạt 450.000 m3/năm, tương đương 40% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu.

Trước đó, từ ngày 1/8, 2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Petrolimex thí điểm kinh doanh xăng E10 tại 36 cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn TPHCM (trước sáp nhập). PV Oil thí điểm bán loại xăng này tại 4 cửa hàng xăng dầu ở TP Hà Nội và 2 cửa hàng ở TP Hải Phòng. Các cửa hàng xăng dầu được chọn để bán thí điểm mặt hàng xăng E10 RON 95 sẽ ngưng bán xăng E5 RON 92.