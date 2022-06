Giá xăng lập kỷ lục, WB khuyên Việt Nam nên hỗ trợ dân nghèo, lái xe tải

Tại báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6, WB cho biết, lạm phát CPI trong tháng 5 nhích tăng từ 2,6% trong tháng 4 lên 2,9%, chủ yếu do giá xăng dầu tăng.

Mặc dù vậy, WB nhận định các cấp thẩm quyền của Việt Nam nên thận trọng với rủi ro lạm phát liên quan đến xu hướng giá nhiên liệu và hàng hóa nhập khẩu đi lên. Điều này có thể cản trở quá trình phục hồi tổng cầu trong nước.

Theo WB, những biện pháp hỗ trợ tạm thời, bao gồm hỗ trợ trực tiếp có mục tiêu, nên được cân nhắc để giúp các hộ nghèo chống chọi với giá nhiên liệu tăng. Do cú sốc giá hàng hóa thế giới có vẻ như ảnh hưởng chủ yếu đến xăng dầu, với tác động lan truyền làm tăng chi phí vận tải, chính sách trợ giá tạm thời, có mục tiêu cho các đối tượng sử dụng xăng dầu chính (như lái xe tải) cũng là biện pháp nên được cân nhắc để giảm khó khăn và hạn chế áp lực lạm phát.

(Biểu đồ: Văn Hưng).

Bên cạnh đó, Chính phủ nên khuyến khích đầu tư để giúp tăng tổng cung. Đầu tư sản xuất năng lượng thay thế có thể là cách để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu trong trung hạn và thúc đẩy tăng trưởng xanh hơn.

Từ chiều 13/6, giá xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít lên 31.110 đồng/lít, còn giá xăng RON 95 tăng 800 đồng/lít lên 32.370 đồng/lít. Đây là lần tăng thứ sáu liên tiếp của giá xăng, đưa mặt hàng này leo lên đỉnh mới.

Cũng tại báo cáo, WB cho biết sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng vững chắc với tốc độ 10,4% so cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

"Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng trong nước", WB nhận định.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, tăng trưởng xuất khẩu chậm lại, còn nhập khẩu đi ngang, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cũng giảm tháng thứ tư liên tiếp, trong khi vốn FDI giải ngân ghi nhận chuỗi 6 tháng tăng.