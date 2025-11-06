Giá xăng quay đầu giảm, dầu diesel tăng

Chiều 6/11, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 80 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 70 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.680 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.410 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 120 đồng/lít lên 19.320 đồng/lít, dầu hỏa tăng 120 đồng/lít lên 19.390 đồng/lít; dầu mazut giảm 310 đồng/kg về mức 14.320 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 25 lần, giảm 21 lần. Dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp ngày 17/10.

Theo nghị quyết này, từ 1/1/2026 đến hết năm 2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng với mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít. Riêng mức thuế với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít - tăng 500 đồng/lít so với mức đang áp dụng.

Với dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương sản lượng dự kiến tiêu thụ năm nay và với mức thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ dự kiến thu thuế bảo vệ môi trường giảm so với mức thuế thực hiện theo Nghị quyết 579 khoảng 41.388 tỷ đồng và tổng thu ngân sách (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng) giảm khoảng 44.699 tỷ đồng.