Thủ tướng: Giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá thế giới

Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng, tập trung thảo luận các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Chủ động ứng phó, giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành và thành viên Tổ công tác đã phân tích, đánh giá và dự báo diễn biến xung đột, đồng thời nhận diện các tác động đến nguồn cung dầu mỏ thế giới, xu hướng giá dầu trong thời gian tới cũng như khả năng bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Các ý kiến cho biết, trước những biến động phức tạp của thị trường năng lượng quốc tế, Chính phủ và Thủ tướng đã liên tục chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành công điện nhằm triển khai các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, giữ vững ổn định nguồn cung năng lượng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng tăng cường trao đổi đối ngoại thông qua điện đàm, công thư với lãnh đạo các quốc gia, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam để đề nghị hỗ trợ bảo đảm an ninh năng lượng.

Thực hiện chỉ đạo, các bộ, ngành đã sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu kết hợp điều chỉnh chính sách thuế nhằm góp phần kiểm soát, ổn định mặt bằng giá trong nước. Các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng được yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng thay thế.

Song song đó, các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ trong kinh doanh xăng dầu cũng được tăng cường.

Theo đánh giá của các đại biểu, trong thời gian tới, diễn biến tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, có thể khiến giá dầu thế giới gia tăng, qua đó tạo áp lực lên nguồn cung và giá xăng dầu trong nước.

Vì vậy, cùng với các giải pháp trước mắt, cần tiếp tục xây dựng các giải pháp dài hạn nhằm chủ động nguồn cung, bảo đảm phục vụ sản xuất, tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng (Ảnh: VGP).

Bảo đảm an ninh năng lượng, điều hành linh hoạt

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, phản ứng kịp thời, linh hoạt và bám sát diễn biến thị trường.

Nhờ đó, nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước được duy trì ổn định; nguồn cung xăng dầu hiện tại và thời gian tới cơ bản được bảo đảm; giá bán trong nước được kiểm soát, bám sát xu hướng thế giới. Hoạt động sản xuất, tiêu dùng và nền kinh tế nhìn chung không bị gián đoạn đáng kể.

Trước bối cảnh còn nhiều biến động, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt 6 mục tiêu trọng tâm: Không để thiếu hụt năng lượng; không gián đoạn chuỗi cung ứng; giữ vững ổn định xã hội; tái cơ cấu sản xuất - phân phối năng lượng; tăng dự trữ chiến lược; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Với phương châm “nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời”, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương. Trong đó, Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung, duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất và sớm triển khai xăng E10; đồng thời phối hợp các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu.

Bộ Tài chính phối hợp điều hành giá linh hoạt, sử dụng hiệu quả Quỹ bình ổn, đồng thời nghiên cứu chính sách thuế, phí trong trường hợp giá dầu tăng kéo dài.

Các bộ, ngành liên quan được yêu cầu bảo đảm cân đối nguồn than, khí cho sản xuất điện; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đa dạng nguồn cung nhiên liệu. Hệ thống ngân hàng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp năng lượng, trong khi các địa phương theo dõi sát giá cả thị trường để kịp thời điều tiết.

Chính phủ cũng thống nhất hỗ trợ hoạt động vận tải xăng dầu nhưng đặt yêu cầu cao về an toàn và bảo vệ uy tín quốc gia. Về dài hạn, cần đẩy mạnh xây dựng kho dự trữ chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao tự chủ năng lượng, thúc đẩy tiết kiệm và chuyển dịch theo hướng xanh, bền vững.