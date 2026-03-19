Giá xăng dầu biến động, Hà Nội yêu cầu ứng phó kịp thời

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo về việc bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, tác động trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn cung ổn định trong mọi tình huống là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời.

Sở Công Thương được giao chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, chủ động tham mưu giải pháp điều hành; khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm cung ứng, trong đó có các kịch bản ứng phó khi nguồn cung, giá cả biến động mạnh. Đồng thời, bảo đảm xăng dầu cho các công trình trọng điểm và dịch vụ công ích như vận tải công cộng, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, thao túng nguồn cung. Sở Tài chính phối hợp đánh giá tác động giá xăng dầu, đề xuất giải pháp bình ổn và hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị công ích.

Người dân đổ xăng dầu tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ quan thuế được giao tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử bán lẻ với lượng nhập xăng dầu và tồn kho của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về sản lượng bán, hành vi găm hàng hoặc gian lận thuế.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm soát tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu và LPG; xử lý các hành vi pha trộn, kinh doanh hàng kém chất lượng. Công an TP có nhiệm vụ nắm tình hình, xử lý đầu cơ, găm hàng, thông tin sai sự thật; bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm theo dõi sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kịp thời báo cáo các trường hợp ngừng bán, hạn chế bán hoặc dấu hiệu bất thường, góp phần giữ ổn định thị trường.