Giá xăng ngày 14/8 tăng hay giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (14/8). Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô giảm tiếp tục giảm.

Ngày 11/8, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 79,23 USD/thùng với xăng RON 95, giảm gần 1 USD/thùng so với 5 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 77,08 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm trong kỳ điều hành ngày 14/8.

Giá xăng dự kiến giảm khoảng 300-400 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có thể giảm 600-800 đồng/lít. Nếu liên Bộ trích Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm ít hơn.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 12/8, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.400-2.200 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 15 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 15 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 7/8, xăng E5 RON 92 tăng 200 đồng/lít lên 19.600 đồng/lít; xăng RON 95 cũng tăng 230 đồng/lít, lên 20.070 đồng/lít. Dầu diesel giảm 260 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 50 đồng/lít còn 18.660 đồng/lít; dầu mazut tăng 110 đồng/kg lên mức 15.640 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 12/8, giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo triển vọng thị trường ngắn hạn của Chính phủ Mỹ, sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đánh giá lạc quan về cung - cầu, theo Reuters.

Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group, cho biết thị trường đang chờ báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) có trùng khớp với nhận định của OPEC hay không.

Trước đó, trong báo cáo mới công bố, OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 lên 1,38 triệu thùng/ngày (tăng 100.000 thùng/ngày so với trước), giữ nguyên dự báo cho năm nay. Tổ chức này cũng hạ dự báo tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các nước ngoài OPEC+, cho thấy khả năng thị trường sẽ thắt chặt hơn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn hoãn áp thuế với hàng hóa Trung Quốc đến 10/11, điều này giúp giảm áp lực cho các nhà bán lẻ trước mùa mua sắm cuối năm. Động thái này thắp hy vọng Mỹ - Trung đạt thỏa thuận, tránh leo thang chiến tranh thương mại - yếu tố có thể kìm hãm tăng trưởng toàn cầu và làm giảm nhu cầu dầu.

Dữ liệu của Trading Economics cho thấy, 0h30 ngày 13/8, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 63,28 USD/thùng, giảm 0,9% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 66,17 USD/thùng, giảm 0,62%.