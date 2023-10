Giá vàng xoay chóng mặt, tăng nhẹ rồi giảm bất ngờ

Vàng thế giới bật tăng rồi giảm nhanh

Kết thúc ngày 4/10, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội được niêm yết ở 68,15-68,85 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với thời điểm đóng cửa phiên 3/10. Vàng trong nước giảm cùng chiều thế giới, sau nhiều phiên tăng mạnh.

Giá vàng thế giới sáng nay trên Kitco News giao dịch tại 1.822 USD/ounce, giảm thêm 2 USD so với hôm qua. So với cách đây một tuần, mỗi ounce vàng đã giảm hơn 100 USD. Còn so với hồi đầu tháng 9, giá vàng đã bị "thổi bay" khoảng 140 USD mỗi ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã duy trì ở vùng giá thấp nhiều phiên liên tiếp. Những mốc hỗ trợ quan trọng của vàng đều dần bị phá vỡ. Trong phiên giao dịch chiều hôm qua, có thời điểm xuất hiện lực mua trên thị trường vàng. Diễn biến này trùng với thời điểm USD có dấu hiệu yếu đi.

Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất công bố cho thấy tháng 9 vừa rồi, thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt với những số lượng việc làm trong khu vực tư nhân được tạo ra.

Cụ thể, trong tháng 9, có 89.000 việc làm được tạo ra. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng của các nhà kinh tế là 154.000 việc làm. Dữ liệu việc làm này tạo ra lực mua trên thị trường vàng, giúp vàng có thời điểm tiến đến 1.830 USD/ounce song lại xoay chiều, tụt dốc.

Các nhà đầu tư đang chờ báo cáo tình hình việc làm tháng 9 của Bộ Lao động Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6. Số lượng việc làm phi nông nghiệp quan trọng dự báo tăng 170.000 so với mức tăng 187.000 trong báo cáo tháng 9.

James Robertson - nhà phân tích tài chính độc lập Grant's Interest Rate Observer - đưa ra quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Ông cho rằng đây vẫn là tài sản "bảo hiểm" thiết yếu khi rủi ro với nền kinh tế Mỹ tiếp tục gia tăng.

USD hạ nhiệt

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với rổ tiền tệ lớn trên thế giới - hiện đạt 106,77 điểm, giảm 0,03% so với trước đó dù vẫn ở vùng giá cao. Mức đỉnh của chỉ số này từng ghi nhận là 112,2 điểm hồi tháng 9 năm ngoái.

Tỷ giá trung tâm kết thúc phiên 4/10 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.085 đồng/USD, tăng 20 đồng so với giá đóng cửa phiên trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng giá từ 22.882 đồng đến 25.288 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tăng 10-20 đồng. Ngân hàng lớn giao dịch USD tại 24.190-24.560 đồng. Tại ngân hàng cổ phần, giá USD là 24.150-24.550 đồng.

Tại "chợ đen", giá mua, bán USD đều vượt 24.000 đồng, chênh lệch không nhiều so với giá ngân hàng. Giá mua ở 24.500 đồng/USD, giá bán ở 24.550 đồng. Chênh lệch 2 chiều mua - bán là 50 đồng.