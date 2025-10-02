Giá vàng vượt 138 triệu đồng/lượng, áp lực mùa cưới tăng cao

Dù đã lên kế hoạch cưới hỏi từ trước, song nhiều bạn trẻ vẫn không khỏi áp lực cho đám lễ sắp tới. Chị Thanh Tuyền (27 tuổi, chuyên viên marketing), dự kiến tổ chức cưới vào tháng 12 này cho biết rất áp lực trước giá vàng, dù được cha mẹ phụ cấp tương đối nhiều. Tuy nhiên, chị cũng có tính toán sẽ mua mẫu nhẫn cưới vàng có tính ứng dụng, thanh khoản cao.

Chị kể, chị và chồng sắp cưới cảm thấy áp lực khi nhìn giá vàng cứ tăng. "Dù biết ba mẹ hai bên muốn mua vàng cưới để giữ nét truyền thống và làm của hồi môn tích lũy dài hạn, nhưng em thấy rõ bố mẹ cũng hơi "rén" về ngân sách", chị bày tỏ.

Còn anh Minh Khang (28 tuổi, kỹ sư IT làm việc tại TPHCM), người cũng có kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, cho biết dù giá vàng cao và thấu hiểu sự khó khăn, áp lực từ phía gia đình. Anh và vợ sắp cưới vẫn chọn trang sức vàng đúng với thông lệ cưới xin, tuy nhiên sẽ đầu tư mua thương hiệu lớn để có thể bán lại ngay khi cần.

"Áp lực giá vàng là có thật, nhất là khi mình thấy rõ sự chênh lệch so với chỉ một năm trước đã hơn gấp đôi. Cả nhà em và nhà cô ấy đều rất coi trọng việc phải có vàng trong lễ cưới vì nó là tài sản đầu tiên bố mẹ trao cho con cái. Tuy nhiên, em hiểu bố mẹ cũng khó khăn nên cũng nói nguyện vọng với gia đình là 1-2 món tượng trưng, chọn thương hiệu lớn để thanh khoản nhanh chóng khi cần. Tụi em thống nhất dồn toàn bộ chi phí cá nhân vào việc chọn một cặp nhẫn cưới thật đặc biệt”, anh bày tỏ.

Anh Tuấn Khang, chị Ngọc Bích (đều trên 30 tuổi) yêu nhau nhiều năm và cũng quyết định cưới cuối năm nay do hối thúc từ gia đình. Chị Ngọc Bích kể rất nhiều bạn bè, người thân đều thắc mắc sao lại cưới hỏi ngay lúc giá vàng cao ngất ngưởng như vậy. Tuy nhiên, gia đình hỗ trợ phần vàng cưới nên chị phần nào bớt đi áp lực.

Thị trường vàng cưới đang bước vào cao điểm cuối năm, bắt đầu từ tháng 8 âm lịch. Dù các báo cáo kinh tế cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu mua sắm vàng cưới, thị trường lại đang đối diện với một nghịch lý lớn, đó là nhu cầu tăng cao nhưng giá vàng neo ở mức đỉnh lịch sử.

Hiện, giá vàng miếng SJC ở 136,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn đang được giao dịch ở 132-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Các mức giá này đều cao nhất từ trước tới nay. Sau 9 tháng, giá vàng miếng SJC tăng 64%, vàng nhẫn tăng gần 60%.

Một sản phẩm vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Về phía doanh nghiệp, giá vàng tăng mạnh cũng là bài toán lớn trong cao điểm mùa cưới năm nay. Thực tế, giá vàng tăng không là câu chuyện năm nay mà nhiều năm qua. Đại diện một doanh nghiệp trang sức chia sẻ, thực tế thị trường đang chứng kiến sự sụt giảm liên tục của nhu cầu vàng trang sức trong bối cảnh giá vàng cao.

Khảo sát của nhãn hàng này cho thấy nhiều gia đình buộc phải giảm thiểu số lượng hoặc trọng lượng vàng 24K truyền thống trong sính lễ. Với ngân sách cố định, việc chi tiền vào mẫu mã nhẹ cân nhưng mang tính thẩm mỹ cao đang được ưu tiên hơn.

Kéo theo đó, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam trong những năm gần đây đã chứng kiến sự biến động đáng kể, và đã tạo ra sự thay đổi trong hành vi mua sắm vàng trang sức.

Thống kê cho thấy, năm 2022, Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 59,1 tấn vàng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á. Đáng chú ý, nhu cầu vàng trang sức đạt 18 tấn, mức cao nhất trong 14 năm.

Sang năm 2023, tổng nhu cầu tiêu thụ giảm nhẹ xuống còn 55,5 tấn. Đặc biệt, nhu cầu vàng trang sức có sự suy giảm đáng kể, giảm 16%, xuống còn 15 tấn.

Năm 2024, tổng nhu cầu tiêu thụ tiếp tục giữ ở mức 55,3 tấn (giảm nhẹ so với 2023). Nhu cầu vàng trang sức tiếp tục giảm 13%, xuống còn 13,2 tấn.

Sự đắt đỏ của vàng trong năm nay đã vô tình trở thành chất xúc tác, thúc đẩy một xu hướng tích cực trên thị trường trang sức cưới. Thay vì chỉ tập trung vào trọng lượng kim loại, giá trị biểu tượng và câu chuyện cá nhân đã trở thành yếu tố quyết định hàng đầu trong hành vi mua sắm.

Để đối phó với giá vàng cao và nhu cầu mới của người tiêu dùng, các thương hiệu trang sức lớn như PNJ, DOJI... không ngừng triển khai một loạt chiến lược đa chiều nhằm chiếm lĩnh thị trường. Cuộc đua này không chỉ diễn ra ở mặt trận giá cả, mà đã chuyển dịch sang lĩnh vực công nghệ và giá trị tinh thần, bởi khách hàng đang tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp thẩm mỹ và tài sản tinh thần.