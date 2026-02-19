Giá vàng vẫn thủng mốc 5.000 USD/ounce

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, vàng đã vượt ngưỡng hồi phục kỹ thuật 50% sau nhịp điều chỉnh và chỉ còn thấp hơn khoảng 12% so với đỉnh giá gần đây. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ, dù diễn biến ngắn hạn chịu ảnh hưởng lớn từ dòng tiền đầu cơ.

Vàng thỏi và bạc thỏi (Ảnh: Bloomberg).

Các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc vẫn đang củng cố vị thế của vàng. Bên cạnh đó, nhu cầu vật chất vẫn duy trì ở mức rất cao. Các showroom vàng tại Anh, châu Âu và châu Á ghi nhận mức quan tâm vượt trội. Tại Ấn Độ, phí bảo hiểm vàng vẫn gần mức cao nhất trong một thập kỷ dù giá ở vùng cao, trong khi nhu cầu theo mùa tại Trung Quốc có phần hạ nhiệt.

Theo ông Ross Norman, CEO của Metals Daily, sự vững vàng tương đối của vàng phản ánh mức độ cam kết sâu rộng hơn từ các tổ chức tài chính đối với kim loại này.

Ông nêu sức mua bền bỉ từ châu Á cho thấy thị trường giá lên về mặt cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, diễn biến giá ngắn hạn hiện chủ yếu bị chi phối bởi các vị thế đầu cơ lớn, điều chỉnh ký quỹ trên các sàn kỳ hạn, sức mạnh của kinh tế Mỹ và đồng USD tăng giá, thay vì các yếu tố cung – cầu cơ bản.

Vị này cho rằng khả năng chống chịu tốt hơn của vàng so với bạc và bạch kim cho thấy niềm tin dài hạn của giới đầu tư tổ chức vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các đợt biến động mạnh lặp lại có nguy cơ làm suy giảm sự tham gia của nhóm nhà đầu tư rộng rãi hơn.

Trong thời gian tới, dữ liệu lạm phát của Mỹ được xem là yếu tố có thể tạo ra chất xúc tác lớn tiếp theo, định hướng xu thế giá vàng trên thị trường quốc tế.