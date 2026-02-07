Giá vàng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán vẫn cao

Phiên sáng 7/2, giá vàng trong nước đảo chiều. Vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, lên 176,3 triệu đồng giá mua vào và 179,3 triệu đồng giá bán ra. Chênh lệch hai chiều mua bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng lên mức 175,8-178,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thế giới, giá vàng biến động mạnh, hiện tại ở 4.966 USD/ounce, vẫn dưới 5.000 USD/ounce.

Dù giá vàng thế giới đang trải qua những phiên biến động mạnh hiếm thấy trong nhiều thập kỷ, song các tổ chức tài chính lớn trên thế giới vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng trong trung và dài hạn, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2026.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quốc tế, đợt điều chỉnh mạnh vừa qua chủ yếu mang tính kỹ thuật và chịu tác động từ làn sóng chốt lời, thanh lý vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai.

Việc giá bạc lao dốc mạnh trong thời gian ngắn, cùng với sự phục hồi của đồng USD và giá dầu thô suy yếu, đã tạo áp lực lan tỏa sang thị trường vàng, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Trong báo cáo mới nhất, JP Morgan cho rằng những biến động hiện tại chưa làm thay đổi xu hướng tăng mang tính cấu trúc của kim loại quý này. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể thiết lập các mức đỉnh mới vào cuối năm 2026, trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế.

Cùng quan điểm, Deutsche Bank cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng trong năm 2026, với khả năng vượt mốc 6.000 USD/ounce nếu các điều kiện kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo tổ chức này, sự gia tăng bất ổn chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị sẽ củng cố vai trò trú ẩn của vàng trong danh mục đầu tư.

Giá USD giảm

Đồng USD giảm nhẹ, rời khỏi mức cao nhất trong hai tuần vào phiên thứ Sáu, trong bối cảnh các tài sản rủi ro phục hồi sau đợt giảm giá mạnh do lo ngại về sự gia tăng chi tiêu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay.

Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang trên đà tăng trong cả tuần và thu hẹp mức giảm trước đó so với đồng yên Nhật, sau khi số liệu của Mỹ cho thấy tâm lý người tiêu dùng cải thiện trong tháng 2, bất chấp những lo ngại còn tồn tại về việc làm và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 97,68.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tiếp tục giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.065 đồng.