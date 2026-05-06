Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng giá mạnh

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng quốc tế sáng nay đạt 4.633 USD/ounce, tăng 70 USD so với trước đó.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng ở phiên trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá một thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Trung Đông và tác động tiềm tàng của xung đột đối với lạm phát và kỳ vọng lãi suất.

Trong bối cảnh giá vàng có nhịp tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm mạnh, nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại City Index, nhận định nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn trên thị trường, dù ảnh hưởng đã trở nên suy yếu khi vàng ngày càng được coi là tài sản nhạy cảm với rủi ro.

"Dù vậy, nhu cầu phòng ngừa lạm phát, cùng với hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, đã giúp hạn chế đà giảm sâu hơn cho đến nay", ông nói.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyên gia Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết: "Chúng tôi đang thấy hoạt động bắt đáy sau đợt bán tháo gần đây và giá dầu hạ nhiệt cũng đang hỗ trợ. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các tiêu đề tin tức, nhưng có thể sự chú ý sẽ dần chuyển sang dữ liệu kinh tế. Phe mua vàng cần một cú hích cơ bản đủ mạnh để lấy lại đà tăng".

Ở góc độ thị trường, nhu cầu vàng tại châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn duy trì ổn định, dù giá cao ảnh hưởng đến tiêu thụ trang sức. Theo Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô Nitesh Shah tại WisdomTree, nhu cầu không suy giảm mà chỉ chuyển dịch, khi vàng tiếp tục được coi là một dạng “tài sản đầu tư có thể đeo được”.

Các nhà đầu tư tổ chức cũng đang có xu hướng gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục sau thời gian dài nắm giữ ở mức thấp. Vàng ngày càng được xem là một công cụ thay thế cho tài sản thu nhập cố định, trong bối cảnh thị trường trái phiếu đối mặt với nhiều biến động.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị kéo dài và xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng như một tài sản thanh khoản và trung lập tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý trong dài hạn.

Hiện thị trường chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ, được công bố vào cuối tuần này, sẽ là phép thử cho thấy liệu nền kinh tế có còn đủ vững vàng để khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ hiện tại.