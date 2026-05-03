Dự báo giá vàng sau tuần sụt giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vàng miếng được các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết quanh 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây của mặt hàng này. Thị trường vàng hiện tại đã ngừng “nhảy” giá và sẽ giao dịch trở lại vào ngày mai (4/5).

Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần vừa rồi mở đầu tuần quanh 4.685 USD/ounce, sau đó nhanh chóng tăng lên gần 4.730 USD nhưng chịu áp lực mạnh và giảm về vùng 4.560 USD. Đà giảm xuất phát từ việc giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, khiến vàng vốn là tài sản không sinh lãi trở nên kém hấp dẫn.

Sang giữa tuần, giá vàng tiếp tục lùi về gần 4.510 USD trước khi hồi nhẹ, nhưng lại chịu sức ép bán ra sau tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD được hỗ trợ thêm càng khiến vàng bị kìm hãm. Dù có nhịp phục hồi cuối tuần lên gần 4.650 USD, vàng vẫn ghi nhận tuần giảm khoảng 2%.

Không ít chuyên gia nhận định giá vàng tuần tới có thể tăng trong ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh tuần qua.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty chuyên về đầu tư tài sản Asset Strategies International, cho rằng thị trường có thể chứng kiến một đợt hồi phục nhẹ sau tác động từ cuộc họp của Fed, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, ông lưu ý xu hướng tăng bền vững chỉ rõ ràng hơn khi các rủi ro địa chính trị, đặc biệt liên quan Mỹ, Israel và Iran được giải quyết.

Đồng quan điểm, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex.com, nhận định phe mua vẫn giữ lợi thế sau giai đoạn giằng co trong tháng 4 và xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế.

Nhà phân tích Darin Newsom cũng kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên với động lượng tích cực hơn và sự hỗ trợ từ xu hướng mua vào của các ngân hàng trung ương.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản RJO Futures, cho rằng vàng có thể biến động ngược chiều với giá dầu và cùng chiều với chứng khoán. Theo ông, thị trường đang dần thích nghi với tình hình xung đột và kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận, giúp tâm lý ổn định hơn.

Dù vậy, ông nhấn mạnh các yếu tố nền tảng như nợ công cao, rủi ro tiền tệ và lãi suất vẫn đang hỗ trợ vàng trong dài hạn. Nếu vượt mốc 5.000 USD, kim loại quý này có thể thu hút thêm dòng tiền. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì sự thận trọng trước nguy cơ xuất hiện các diễn biến bất ngờ từ yếu tố địa chính trị.

Khảo sát Kitco với 16 chuyên gia cho thấy 8 chuyên gia dự báo giá vàng tăng, 5 chuyên gia dự báo giảm và 3 chuyên gia dự báo giá sẽ tiếp tục ổn định trong tuần tới.

Trong khi đó, khảo sát với 79 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 36 người (46%) kỳ vọng giá tăng, trong khi 24 người khác (30%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 19 nhà đầu tư còn lại (24%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.