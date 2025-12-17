Giá vàng quay đầu giảm mạnh, người mua lỗ 3,6 triệu đồng/lượng sau một ngày

Giá vàng miếng giảm 1,6 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu cả 2 chiều so với mức giá kỷ lục của mặt hàng này thiết lập ngày trước đó.

Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán 2 triệu đồng/lượng đã khiến người mua vàng lỗ 3,6 triệu đồng/lượng sau một ngày.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với thế giới. Theo đó, giá vàng quốc tế hiện tại ở mức 4.289 USD/ounce, giảm 34 USD so với trước đó và đánh mất ngưỡng kháng cự 4.300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 136,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới neo quanh 19 triệu đồng/lượng.

Năm nay, giá vàng thế giới đã 50 lần lập đỉnh mới, với mức sinh lời trên 60%. Động lực tăng giá đến từ bất ổn địa chính trị leo thang và sự suy yếu của đồng USD. Nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đều tăng tỷ trọng nắm giữ vàng, nhằm đa dạng hóa danh mục và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Vĩ Quang).

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex, cho rằng xu hướng ngắn và trung hạn của vàng vẫn tích cực. Theo đánh giá kỹ thuật, giá vàng vẫn trong xu hướng đi lên. Khi vùng kháng cự đáng kể duy nhất còn lại chỉ là đỉnh lịch sử trước đó, rủi ro điều chỉnh sâu là không lớn.

Trong bối cảnh lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đủ nhanh để buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi lập trường, vàng được xem là đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục tăng trong năm 2026.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại đơn vị chuyên về giao dịch RJO Futures, nhận định vàng đang thể hiện sức mạnh tương đối vượt trội so với bạc sau nhịp điều chỉnh cuối tuần.

Chuyên gia này nhận định, các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho đà tăng của kim loại quý nhìn chung chưa thay đổi. Fed đang bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời can thiệp thị trường trái phiếu ngắn hạn thông qua hoạt động mua tín phiếu, qua đó bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính. Khi lợi suất giảm, dòng tiền từng trú ẩn trong công cụ tiền tệ an toàn sẽ buộc phải tìm kiếm kênh đầu tư thay thế, trong đó có vàng.

Trong ngắn hạn, theo Daniel Pavilonis, áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,2% và tâm lý trên thị trường chứng khoán có thể tạo ra những nhịp rung lắc. Về mặt dài hạn, vàng vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn cốt lõi.

USD tự do giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giao dịch quanh mốc 98,29 điểm. So với phiên trước đó, chỉ số này giảm 0,7 điểm (tương đương 0,11%) và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Kết thúc ngày 16/12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.141 đồng, giảm 3 đồng so với chốt phiên liền trước đó. Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá trần là 26.398 đồng/USD, còn tỷ giá sàn là 23.884 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán đồng USD được niêm yết ở mức 26.088-26.398 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch tại 26.900-27.000 đồng/USD (mua - bán), giảm 200 đồng mỗi chiều.