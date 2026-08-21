Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 3 triệu đồng, thấp nhất nhiều năm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm mở cửa phiên hôm qua, giá vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết tại 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn cuối ngày trước đó 3,8 triệu đồng mỗi chiều trước khi điều chỉnh giảm 500.000 đồng trong phiên chiều về mức hiện tại. Đây cũng là mức giá cao nhất của kim loại quý này trong một tháng gần đây.

Vàng trong nước đi lên theo diễn biến của giá quốc tế. Giá vàng thế giới phiên hôm qua vượt 4.500 USD/ounce. Giá kim loại quý sau đó "hạ nhiệt", có thời điểm về còn 4.480 USD. Hiện tại, giá vàng quốc tế giao dịch tại 4.520 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, vàng thế giới tương đương khoảng 143,3 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá trong nước chênh 2,7 triệu đồng so với quốc tế, tùy thời điểm giá biến động. Đây cũng là mức chênh lệch thấp nhất giữa giá vàng trong nước và thế giới nhiều năm trở lại đây. Trước đó, mức chênh lệch này thường xuyên duy trì quanh mức 12-15 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm tăng lên gần 20 triệu/lượng khi giá vàng trong nước đạt đỉnh hồi tháng 1.

Mặt hàng vàng miếng SJC được ngân hàng bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Robert Gottlieb, chuyên gia tại Koch Supply and Trading, nhận định đà tăng mạnh của giá vàng là hoàn toàn bất ngờ. Theo ông, thị trường được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm mạnh từ đỉnh, cùng với đà đi xuống của USD.

Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không trả lãi. Trong khi đó, đồng USD yếu đi khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Động lực thúc đẩy giá vàng còn đến từ quyết định của Bộ Tài chính Mỹ tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu kỳ hạn dài nhằm hỗ trợ thanh khoản.

TD Securities nhận định thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc mở rộng quy mô mua lại trái phiếu nhằm hỗ trợ thanh khoản đã tạo “cú hích mới” cho thị trường kim loại quý.

Theo tổ chức này, dù lực mua vàng đã giảm trong những ngày gần đây, dòng tiền có thể nhanh chóng quay trở lại khi thanh khoản được cải thiện. Việc Fed có thể không thắt chặt chính sách quá mạnh trước áp lực giá năng lượng và lạm phát được kỳ vọng sẽ làm giảm lãi suất thực, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Đà tăng của vàng diễn ra bất chấp biên bản cuộc họp ngày 28-29/7 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng với lạm phát. Một số quan chức sẵn sàng nâng lãi suất ngay trong tháng 7, trong khi nhiều thành viên cho rằng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không trở lại mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, những tín hiệu “diều hâu” này chưa đủ đảo ngược đà tăng của vàng, khi lợi suất thực giảm và USD suy yếu đang trở thành những yếu tố chi phối thị trường.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đặt cược 65% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, sau khi một số dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất.