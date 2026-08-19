Chuyện lạ của giá vàng miếng SJC

Chiều 19/8, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI giao dịch quanh 139,7 triệu đồng/lượng mua vào, 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cách biệt khó tin

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ở mức thấp hơn vàng SJC, lần lượt là 139,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 142,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với mức đỉnh trong 1 tháng qua, mỗi lượng vàng trong nước mất khoảng 5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đi xuống trong bối cảnh giá thế giới được giao dịch quanh 4.357 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với phiên trước. Đáng chú ý, trong 1 tháng qua, giá vàng thế giới lại tăng khoảng 350 USD/ounce (tương đương mức tăng hơn 11 triệu đồng/lượng, quy đổi theo tỷ giá niêm yết, chưa tính thuế, phí). Diễn biến này giúp giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp xuống còn khoảng 4,3 triệu đồng/lượng.

Nếu so với mức cách biệt kỷ lục của giá vàng miếng SJC và thế giới xấp xỉ 30 triệu đồng/lượng hồi tháng 3 vừa qua, chênh lệch hiện tại đã thu hẹp tới mức khó tin.

Giá vàng miếng SJC đang thu hẹp cách biệt với giá thế giới còn 4-5 triệu đồng/lượng (Ảnh: Lam Giang).

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích cách biệt giá vàng nội - ngoại gần đây gây bất ngờ cho cả nhà đầu tư và thị trường, thậm chí một số tiệm vàng tư nhân, giá vàng nhẫn trơn 99,99% còn ngang hoặc thấp hơn giá thế giới 1 triệu đồng.

Đây là mức chênh lệch khá hiếm gặp trong nhiều năm qua. Ông Phương phân tích 3 nguyên nhân chính: Giai đoạn này giá vàng thế giới chưa định hình được xu hướng, thậm chí đang suy giảm. Người mua thấy giá chưa có xu hướng tăng nên không mặn mà mua vào, khiến lượng tiền chảy vào vàng giảm mạnh.

“Lãi suất gửi tiết kiệm gần đây tăng cao hơn, khiến dòng tiền hiện tại dịch chuyển sang kênh ngân hàng. Cộng thêm yếu tố mùa vụ khi hàng năm, tháng 5-6-7 âm lịch là mùa thấp điểm của thị trường vàng, sức mua thấp. Khi yếu tố mùa vụ kết hợp với hai yếu tố trên, giá vàng trong nước ngày càng thu hẹp với giá thế giới - có thể 5-6 năm nay mới có mức này”, ông Phương nói.

Giá vàng miếng SJC có ngang với thế giới?

Ông Huỳnh Trung Khánh, Cố vấn cấp cao Hội đồng vàng thế giới (WGC) tại Việt Nam, cho rằng yếu tố cung - cầu đang là nguyên nhân quan trọng giúp giá vàng miếng SJC thu hẹp cách biệt với giá thế giới. Cụ thể, lượng người bán vàng tăng trong khi nhu cầu mua yếu, đặc biệt sau những vụ việc liên quan đến kim cương và hoạt động thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng gần đây.

Do không ít tiệm vàng, kim cương đóng cửa 1-2 tháng nên không những người bán kim cương phải chờ đợi thanh khoản, mà người bán vàng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Người dân lo ngại về tính thanh khoản nên có xu hướng bán lại cả vàng và kim cương. Hiện tại đang là mùa thấp điểm về sức mua của thị trường vàng. Lãi suất tăng, người dân chuộng gửi ngân hàng cũng có tâm lý bán vàng ra. Giá vàng trong nước không tăng theo kịp đà thế giới.

Với diễn biến hiện tại, liệu giá vàng miếng SJC có thể tiếp tục thu hẹp về ngang bằng giá thế giới? Ông Khánh cho rằng, giá vàng trong nước thấp hơn giá thế giới từng xảy ra vào nhiều năm trước (giai đoạn trước Covid-19). Thời điểm đó, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn thấp hơn giá thế giới và xuất hiện tình trạng xuất lậu vàng qua biên giới. Hiện tại, chênh lệch giá trong nước và quốc tế sẽ phụ thuộc vào cung - cầu trên thị trường, nếu người dân tiếp tục đi bán, giá sẽ giảm.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, cũng cho rằng thị trường đang vắng khách mua, trong khi người bán nhiều nên giá trong nước giảm, nhất là giá vàng nhẫn 99,99%.

Giới phân tích cho rằng, ngoài phụ thuộc vào biến động của giá thế giới, vàng miếng SJC còn chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu giao dịch, tâm lý người dân và những yếu tố tác động liên quan tới hoạt động thanh tra, siết quản lý thị trường vàng của cơ quan quản lý nhà nước.