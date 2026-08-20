Giá vàng thế giới vọt lên 4.500 USD/ounce, cao hơn vàng trong nước

Tối ngày 19/8 trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng mạnh. Hiện, giá vàng thế giới đã vượt 4.500 USD/ounce, tức tăng khoảng 150 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới có giá 143,6 triệu đồng/lượng - lần đầu tiên sau nhiều năm cao hơn vàng trong nước.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn cũng được giao dịch quanh 139,2-142,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Được biết, khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới từng bước thu hẹp, từ mức cách biệt kỷ lục của giá vàng miếng SJC và thế giới xấp xỉ 30 triệu đồng/lượng hồi tháng 3 vừa qua.

Theo giới phân tích, đà tăng của vàng thế giới được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô một số hoạt động mua lại trái phiếu từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD trong hai tháng tới, qua đó góp phần hạ nhiệt lợi suất trái phiếu dài hạn.

Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không trả lãi. Trong khi đó, đồng USD yếu đi khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường cũng đang giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9. Theo Reuters, giới đầu tư hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức khoảng 65%.

Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, nếu duy trì trên ngưỡng 4.446 USD/ounce, giá vàng có thể hướng đến vùng 4.595 USD/ounce. Ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 4.320 USD/ounce.

Trên thị trường ngoại hối, đồng bạc xanh giao dịch trong biên độ hẹp so với các đồng tiền chủ chốt, khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn về chính sách tiền tệ. Kỳ vọng này được củng cố sau một số dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng nhẹ 0,01%, lên 99,64 điểm.

Trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.580 đồng/USD.