Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng miếng SJC giảm 1,6 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Tại một số thương hiệu vàng tư nhân lớn khác, mức giảm diễn biến tương tự với vàng miếng SJC.

Giá trong nước giảm đồng pha với quốc tế. Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đã “bốc hơi” 57 USD trong phiên gần nhất, giảm về 4.352 USD. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng tương đương 138,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới là 4,4 triệu đồng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giao ngay giảm khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao và làn sóng bán tháo mới đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo lấn át những yếu tố hỗ trợ như đồng USD suy yếu và rủi ro dai dẳng tại eo biển Hormuz.

"Giá vàng đang trải qua một đợt điều chỉnh do sự kết hợp giữa các yếu tố bất lợi truyền thống và hoạt động chốt lời sau những đợt tăng giá mạnh", Ross Norman, nhà phân tích độc lập, nhận định.

Theo ông Ross Norman, nếu khủng hoảng tại Trung Đông kéo dài, rủi ro lạm phát có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần, còn làn sóng bán tháo trái phiếu Kho bạc Mỹ diễn ra mạnh mẽ, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ.

Giá năng lượng tăng thường làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Điều này gây bất lợi cho vàng, bởi dù được xem là tài sản trú ẩn trong giai đoạn bất ổn, kim loại quý không tạo ra lợi suất và do đó kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Các chiến lược gia tại Viện Đầu tư Wells Fargo thì cho rằng vàng vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, cùng nhu cầu mua ổn định từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương châu Á. Wells Fargo kỳ vọng giá vàng có thể tăng thêm 11% từ nay đến cuối năm.

Giá vàng tăng hơn 7% trong tuần đầu tháng 8, ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 1. Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng cải thiện khi lượng vốn rút ra giảm dần và bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều.

Wells Fargo đánh giá nhu cầu vàng toàn cầu ổn định trong nửa đầu năm là cơ sở để duy trì triển vọng tích cực. Mặc dù giá vàng giao ngay toàn cầu giảm 5% trong nửa đầu năm, các nhà đầu tư châu Á vẫn liên tục mua vào. Khi đo lường hiệu suất của vàng trong giờ giao dịch tại châu Á, kim loại quý này đã tăng 13%.

"Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đà tăng giá của vàng sẽ không đồng đều, do nhu cầu quốc tế đang gặp khó khăn bởi các chính sách tiền tệ bất lợi của Mỹ. Vì những lý do này, chúng tôi vẫn lạc quan nhưng đã điều chỉnh giảm mục tiêu giá vàng cuối năm xuống còn 4.900-5.100 USD/ounce và năm 2027 là 5.400-5.600 USD/ounce", các chuyên gia Wells Fargo dự báo.