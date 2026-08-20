Lãi suất ngân hàng 8-9%/năm, chọn gửi tiền kỳ hạn nào có lợi nhất?

Lãi suất ngân hàng thời gian gần đây bắt đầu “nóng” lên. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số ngân hàng tư nhân như Cake by VPBank, SHB, LPBank, MSB, HDBank... đang áp dụng lãi suất 8,6-9,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, tùy thuộc vào số tiền gửi, kỳ hạn, chương trình khuyến mại.

Mặt bằng lãi suất huy động tăng trở lại khiến không ít người gửi tiền có tâm lý tranh thủ “khóa” lãi suất cao, lo ngại mức sinh lời có thể giảm trong thời gian tới. Tâm lý này một phần xuất phát từ diễn biến trước đây khi lãi suất tiết kiệm từng tăng lên mức cao rồi hạ nhiệt sau đó. Gần nhất, hồi cuối tháng 4, sau cuộc họp của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn với các ngân hàng, mặt bằng lãi suất trên thị trường đồng loạt hạ.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất giữa các kỳ hạn ngắn và dài đang có sự phân hóa khá rõ giữa các ngân hàng. Ở nhiều nhà băng, lãi suất kỳ hạn 3 tháng vẫn dưới 5%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 6-12 tháng có thể lên 7%/năm hoặc cao hơn.

Chẳng hạn, theo biểu lãi suất niêm yết hiện tại, ACB áp dụng 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng nhưng lên 7,6%/năm ở 6 tháng và 7,8%/năm ở 12 tháng. Bac A Bank cũng niêm yết 4,75%/năm cho 3 tháng, trong khi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt ở mức 7,05% và 7,1%/năm. Ngược lại, tại nhóm Big4 (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank), khoảng cách này hẹp hơn khi lãi suất 3 tháng là 4,75%/năm, còn 6 tháng và 12 tháng lần lượt 6,6% và 6,8%/năm.

Điều này cho thấy, với cùng một khoản tiền, lựa chọn kỳ hạn ngắn hay dài tại nhiều ngân hàng có thể mang lại mức độ sinh lời tối ưu khác nhau.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết khách hàng gửi tiết kiệm cần lưu ý, kỳ hạn dài có ưu điểm rõ ràng: duy trì mức lãi suất đã lựa chọn trong một khoảng thời gian lâu hơn. Nếu mặt bằng lãi suất sau đó giảm, đây sẽ là lợi thế đáng kể bởi khoản tiền đã gửi vẫn được hưởng mức lãi suất theo thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, nếu lãi suất tăng, người gửi dài hạn có thể bỏ qua cơ hội chuyển sang một mặt bằng lãi suất mới hấp dẫn hơn. Đây chính là chi phí cơ hội của việc duy trì khoản tiền trong kỳ hạn dài.

Theo ông Huy, không nên mặc định gửi càng dài thì càng có lợi. Kỳ hạn dài phù hợp hơn với người chưa có nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tương đối lâu và ưu tiên sự ổn định của dòng tiền.

Ông Huy lấy ví dụ, nếu lãi suất 6 tháng và 12 tháng chênh lệch không nhiều, người gửi nên đặc biệt quan tâm đến giá trị của sự linh hoạt. “Kỳ hạn 6 tháng giúp khoản tiền có cơ hội được tái đầu tư sớm hơn nếu mặt bằng lãi suất thay đổi. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng đem lại sự ổn định cao hơn, nhất là khi người gửi nhận định lãi suất có khả năng giảm”, ông nêu.

Theo ông Huy, giải pháp thực tế nhất là chia khoản tiền thành nhiều phần với các kỳ hạn khác nhau. Cụ thể, khách hàng có thể dành một phần cho kỳ hạn ngắn để bảo đảm thanh khoản; một phần cho 6 tháng; phần còn lại cho 12 tháng hoặc dài hơn nếu chắc chắn chưa cần sử dụng.

“Cách này giúp người gửi không phải dự đoán chính xác tuyệt đối xu hướng lãi suất. Nếu lãi suất tăng, vẫn có những khoản tiền đến hạn để tái đầu tư; nếu lãi suất giảm, phần tiền gửi dài hơn giúp duy trì mức lợi suất đã lựa chọn”, vị này tư vấn.