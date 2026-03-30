Giá vàng thế giới, trong nước đồng loạt lao dốc

Giá vàng miếng giảm

Mở cửa phiên giao dịch từ ngày 30/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa qua, giá vàng mở cửa ở mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá thấp nhất vàng miếng ghi nhận là 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán) và mức cao nhất là 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với diễn biến quốc tế. Theo đó, kim loại quý sáng nay đạt 4.472 USD/ounce, tức giảm 22 USD so với trước đó.

Tuần này, thị trường tập trung vào báo cáo việc làm tháng của Mỹ - dữ liệu được xem là yếu tố chính ảnh hưởng tới kỳ vọng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cùng loạt chỉ số kinh tế khác về việc làm, niềm tin tiêu dùng, PMI sản xuất cũng sẽ được công bố.

Các chuyên gia nhận định, vàng hiện giao dịch giống một tài sản rủi ro hơn là tài sản trú ẩn truyền thống. Nguyên nhân là do dòng tiền từ khu vực chính thức suy yếu, trong khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, áp lực lạm phát đang gia tăng rõ rệt khi giá năng lượng leo thang, điều này có thể hỗ trợ vàng trong vai trò phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ.

Thị trường vàng được đánh giá đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ. Về dài hạn, các yếu tố nền tảng như lạm phát, nợ công và bất ổn toàn cầu vẫn được đánh giá là động lực hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hữu Khoa).

Giá USD ổn định

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 100,2 điểm, tăng nhẹ 0,02% so với trước đó. Diễn biến đồng bạc xanh thường trái ngược với vàng.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục là biến số quan trọng với đồng bạc xanh. Diễn biến tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể tác động trực tiếp tới tâm lý nhà đầu tư. Trong trường hợp căng thẳng gia tăng, đồng USD sẽ được hưởng lợi nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh cũng đồng nghĩa với áp lực lạm phát gia tăng, từ đó tạo ra những tác động đan xen tới chính sách tiền tệ và triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Ngoài ra, sự phân kỳ trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn khác tiếp tục là yếu tố nền tảng hỗ trợ đồng USD. Nếu các ngân hàng Trung ương như Ngân hàng Trung ương châu Âu hay Ngân hàng Nhật Bản vẫn duy trì lập trường thận trọng hoặc nới lỏng, chênh lệch lãi suất sẽ nghiêng về phía Mỹ, qua đó củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh.

Ngược lại, bất kỳ tín hiệu thắt chặt nào từ các khu vực này cũng có thể làm giảm áp lực lên các đồng tiền đối trọng, khiến đồng USD khó duy trì đà tăng mạnh.

Nhìn tổng thể, đồng USD trong tuần này được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng chủ đạo là ổn định.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước giảm 12 đồng, niêm yết tại mức 25.100 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.845-26.355 VND/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tiếp tục giữ nguyên, hiện ở mức: 23.895 đồng-26.305 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng hiện dao động quanh mức 25.960-26.145 đồng/USD ở chiều mua vào và khoảng 26.355 đồng/USD ở chiều bán ra - tức mức trần cho phép.