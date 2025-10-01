Giá vàng quay đầu giảm, người mua lỗ 3 triệu đồng/lượng nếu lỡ “đu đỉnh”

Giá vàng miếng quay đầu giảm sau khi đạt kỷ lục

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 135,3-137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên 29/9.

Phiên hôm qua, có thời điểm giá vàng miếng được niêm yết tại mức kỷ lục 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, đến lúc chốt phiên, kim loại quý bất ngờ quay đầu giảm về 134,8-136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với mức đỉnh.

Giá vàng nhẫn chốt phiên hôm qua được niêm yết tại 130,2-132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù quay đầu giảm, giá vàng miếng SJC vẫn neo ở ngưỡng cao trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tiếp xô đổ kỷ lục. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao dịch quanh 3.845 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm kim loại này lên tới 3.868 USD/ounce.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán tại một cơ sở ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhu cầu trú ẩn an toàn giúp giá vàng thế giới tăng trước thông tin Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa một phần vào giữa tuần. Các lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về một dự luật chi tiêu tạm thời trước hạn chót nhằm tránh tình trạng này.

Ngoài ra, đồng USD cũng đang chịu áp lực khi bắt đầu tuần mới do sự không chắc chắn liên quan đến khả năng Chính phủ đóng cửa.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc và Ấn Độ đang ghi nhận lượng nhập khẩu vàng mạnh mẽ ngay cả khi giá đạt mức kỷ lục. Trong báo cáo cập nhật mới nhất về thị trường kim loại quý, các nhà phân tích cho biết Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu vàng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, trong tháng 8, lượng nhập khẩu vàng vượt quá 100 tấn và chỉ giảm nhẹ so với tháng 7. Ngoài ra, dữ liệu hải quan mới nhất cho thấy lượng nhập khẩu từ Thụy Sĩ đã tăng vọt từ 9,9 tấn trong tháng 7 lên 35 tấn trong tháng 8, với giá trị vượt hơn 3 tỷ USD.

Xuất khẩu từ Thụy Sĩ sang Ấn Độ cũng duy trì ở mức cao, tăng từ 13,5 tấn trong tháng 7 lên 15,2 tấn trong tháng 8. Nhiều khả năng các nhà sản xuất trang sức đang tích trữ hàng hóa để chuẩn bị cho mùa lễ hội và cưới hỏi.

USD ngân hàng ở mức kịch trần

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 97,6 điểm, giảm 0,23% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc hôm qua được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 5 đồng, niêm yết tại mức 25.187 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927-26.446 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.181-26.446 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng tầm trung niêm yết đồng bạc xanh tại 26.175-26.446 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.520-26.620 đồng/USD (mua - bán), tăng 30 đồng mỗi chiều.