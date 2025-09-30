Mỹ giảm giá “thẻ vàng định cư” xuống 1 triệu USD, thị trường visa chao đảo

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chính thức khởi động kế hoạch bán "thẻ vàng định cư", với mức phí 1 triệu USD (giảm so với mức giá 5 triệu USD lúc đề xuất ý tưởng) kèm theo cam kết cho quyền cư trú "với thời gian kỷ lục”.

“Thẻ vàng rẻ đến mức khó tin", ông Reaz Jafri, luật sư tại Withers, nhận định với báo chí. “Bạn có quyền tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, ngân hàng và thị trường tài chính của Mỹ, tất cả chỉ với 1 triệu USD. Với nhiều gia đình, đó là số tiền rất nhỏ. Theo tôi, họ lẽ ra nên giữ mức 5 triệu USD để nó có tính đặc quyền hơn”, ông nói thêm.

Theo giới phân tích, mức giá 1 triệu USD đã khiến "thẻ vàng định cư" trở thành lựa chọn cạnh tranh hơn hẳn so với nhiều quốc gia khác. Chẳng hạn, Singapore yêu cầu gần 8 triệu USD, New Zealand khoảng 3 triệu USD, còn Samoa cũng khoảng 1,4 triệu USD.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho hay chính phủ dự kiến phát hành 80.000 thẻ vàng. Cùng với tiềm năng từ thẻ bạch kim và việc tăng phí thị thực H-1B lên 100.000 USD, chương trình ước tính sẽ mang về 100 tỷ USD cho ngân sách liên bang.

"Thẻ vàng định cư" được công bố hôm 4/4 (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, hiện những người quan tâm vẫn chưa thể nộp đơn mua "thẻ vàng định cư" này bởi vấn đề pháp lý. “Những chương trình kiểu này thường cần thời gian để vận hành”, ông Dominic Volek, chuyên gia của Henley & Partners, nhận định và cho biết không ai muốn là người đầu tiên thử nghiệm chiếc thẻ vàng. Phần lớn khách hàng muốn thấy chương trình hoạt động 3-6 tháng và theo dõi kết quả trước khi rút hầu bao.

Ông dự báo chương trình sẽ nhận tới 5.000-10.000 lượt hồ sơ mỗi năm nếu vận hành ổn định.

Ngoài hạng thẻ vàng kể trên, trang thông tin của chương trình còn nhắc tới hạng thẻ bạch kim với mức giá 5 triệu USD đi kèm các ưu đãi thuế bổ sung. Tuy nhiên, hạng thẻ bạch kim không xuất hiện trong sắc lệnh ông Trump mới ký và không được đề cập trong buổi họp báo.

Thẻ bạch kim cam kết cho phép người sở hữu ở lại Mỹ 270 ngày/năm mà không phải nộp thuế cho thu nhập nước ngoài.

Giới quan sát nhận định rằng thẻ bạch kim lại hướng đến những cá nhân siêu giàu, như các tỷ phú từ châu Á hoặc Trung Đông, những người muốn có mặt tại Mỹ nhưng không muốn chịu thuế cho thu nhập toàn cầu của họ. Thị thực này có thể hấp dẫn hơn đối với những người đã có doanh nghiệp lớn và muốn bảo vệ tài sản của mình khỏi mức thuế cao.

Tuy nhiên, chuyên gia David Lesperance nhận định hạng thẻ này sẽ không bán chạy vì nó không dẫn tới thẻ xanh và các quyền lợi không tương xứng với mức giá 5 triệu USD.

Còn thẻ vàng được xem là sản phẩm phù hợp với con cái giới nhà giàu muốn du học và tìm cơ hội việc làm tại Mỹ. “Rất nhiều con của các tỷ phú không muốn điều hành doanh nghiệp gia đình mà muốn trở thành kiến trúc sư, bác sĩ hay kỹ sư và có nghề nghiệp bình thường”, ông Jafri nói và nhấn mạnh rằng khi đó chính sách "thẻ vàng định cư" rất hấp dẫn.

Trong bối cảnh thị trường visa toàn cầu đang có nhiều biến động do bất ổn địa chính trị, chiến tranh và căng thẳng chính trị, nhu cầu về các chương trình thị thực đang gia tăng.

Theo báo cáo từ New World Wealth và Henley & Partners, 142.000 triệu phú dự kiến sẽ chuyển đến một quốc gia khác từ đầu năm tới nay, trong đó Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu. Dự kiến có khoảng 7.500 triệu phú sẽ chuyển đến Mỹ trong năm nay, trong đó phần lớn là từ châu Á, Anh và Mỹ Latin.