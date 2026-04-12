Ngay khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố, giá vàng giao ngay lập tức bật tăng. Từ mốc 4.662 USD/ounce, kim loại quý vọt lên 4.835 USD chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài lâu. Giá nhanh chóng quay đầu lùi về quanh mốc 4.700 USD khi giới đầu tư Bắc Mỹ và châu Âu quyết định chốt lời, bước vào trạng thái "nín thở" quan sát.

Cú rung lắc ngoạn mục này chính là bức tranh chân thực nhất về tâm lý thị trường lúc này: Đầy kỳ vọng nhưng cũng cực kỳ dè chừng trước thềm đàm phán lịch sử.

Thị trường vàng đang bị chi phối hoàn toàn bởi các dòng tin tức địa chính trị (Ảnh: Economy Middle East).

Cú "rung lắc" tỷ USD và thế cờ tích lũy

Theo ghi nhận từ Bloomberg, giá vàng hiện đang biến động đan xen, giao dịch quanh mức 4.757 USD/ounce. Thị trường đang trong giai đoạn "tiêu hóa" trạng thái hòa bình mong manh, đặc biệt khi Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán quan trọng tại Islamabad vào cuối tuần. Tâm điểm của cuộc thương lượng này xoay quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược vừa được đồng ý mở lại.

Dù biến động mạnh, kim loại quý vẫn đang hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Đánh giá về chu kỳ hiện tại, chuyên gia Colin Cieszynski từ SIA Wealth Management cho rằng việc vàng đi ngang lúc này là diễn biến hoàn toàn tất yếu và lành mạnh.

Ông nhắc lại thực tế rằng, kim loại quý này đã có một cú nước rút, tăng vọt từ vùng 3.200 USD lên tận 5.300 USD chỉ trong vòng 6 tháng qua.

Sau một đợt tăng trưởng nóng như vậy, thị trường bắt buộc phải có nhịp điều chỉnh và tích lũy. Hiện tại, giá vàng đang dao động trong một biên độ rất rộng, từ 4.400 đến 5.200 USD/ounce.

Nằm ở ngay giữa vùng giá này, xu hướng ngắn hạn trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết, bởi mọi biến động lúc này đều phụ thuộc sát sao vào từng dòng tin tức từ bàn đàm phán, nơi mà thị trường đang phản ứng với "lời nói" nhiều hơn là hành động thực tế.

Niềm tin phố Wall và vị thế "thắng kép"

Dù ngắn hạn còn nhiều giằng co, bức tranh dài hạn của vàng lại đang nhận được sự đồng thuận lớn từ giới chuyên môn. Khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy một sự lạc quan đáng kể đang lan tỏa.

Có tới 50% chuyên gia phố Wall và 63% nhà đầu tư cá nhân tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới. Dòng tiền dường như đã sẵn sàng quay trở lại thị trường sau lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Đáng chú ý, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, khẳng định vàng đang nỗ lực thiết lập một mặt bằng giá mới và đáy của đợt điều chỉnh vừa qua đã được hình thành vững chắc.

Theo ông, giới đầu tư vàng đang nắm trong tay một thế cờ "thắng kép" hiếm có. Nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì, yếu tố tiền tệ cơ bản sẽ quay lại làm bệ phóng hỗ trợ giá. Ngược lại, nếu đàm phán bế tắc, vai trò hầm trú ẩn an toàn của vàng sẽ lập tức tỏa sáng rực rỡ.

Bên cạnh đó, lực cầu lớn từ các quốc gia cũng là tấm khiên vững chắc cho giá vàng. Theo Bloomberg, các ngân hàng Trung ương lớn vẫn đang miệt mài "gom hàng" bất chấp biến động giá. Trung Quốc vừa tận dụng nhịp điều chỉnh để mua thêm 5 tấn vàng trong tháng 3, mức mua lớn nhất trong hơn một năm qua.

Cùng lúc, Ba Lan cũng đặt tham vọng nâng dự trữ quốc gia lên tới 700 tấn. Ngân hàng ANZ dự báo, xu hướng này sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ, với tổng lượng vàng các ngân hàng Trung ương mua vào trong năm nay có thể chạm mốc 850 tấn.

Dự báo giá vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce nhờ lực mua từ các ngân hàng Trung ương (Ảnh: Poland Insight).

Biến số lạm phát và môi trường tiền rẻ

Không chỉ được nâng đỡ bởi yếu tố địa chính trị, vàng còn đang hưởng lợi từ bức tranh kinh tế vĩ mô.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây cho thấy một bức tranh đa sắc. Dù chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh nhất từ năm 2022, nhưng lạm phát lõi - thước đo quan trọng nhất được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo dõi - lại đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

Sự "nguội đi" của lạm phát lõi khiến giới đầu tư tiếp tục đặt cược vào kịch bản cơ quan điều hành sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đồng USD gần như đi ngang trong khi lợi suất trái phiếu chỉ nhích nhẹ.

Trong lịch sử tài chính, một môi trường lãi suất thấp luôn là "mảnh đất màu mỡ" cho các tài sản không sinh lời cố định như vàng bứt phá.

Tuần tới, giới đầu tư tài chính sẽ tiếp tục hướng sự chú ý vào các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ như lạm phát sản xuất tháng 3, doanh số nhà hiện hữu hay số liệu trợ cấp thất nghiệp. Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, các chuyên gia như Marc Chandler hay Alex Kuptsikevich từ FxPro đều chung nhận định xu hướng tăng của vàng vẫn được bảo toàn.

Nếu vượt qua được vùng cản 4.800-4.915 USD, kim loại quý hoàn toàn có đủ động lực để chinh phục lại mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.

Theo báo cáo từ GuruFocus, những kỳ vọng tích cực về việc mở lại eo biển Hormuz sau thỏa thuận ngừng bắn đã giúp giá dầu thô ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Chi phí năng lượng hạ nhiệt không chỉ cởi trói cho chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn giúp giảm bớt áp lực lạm phát, tạo thêm dư địa cho các chính sách nới lỏng tiền tệ.

Trong bối cảnh dòng chảy kinh tế đang dần tìm lại điểm cân bằng, vàng vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn vốn có của một tài sản chiến lược. Ông Rich Checkan, Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho biết: "Đợt bán tháo trước đó là quá đà. Đích đến tiếp theo của vàng hoàn toàn có thể hướng tới mốc 5.000 USD hoặc thậm chí cao hơn thế nữa".