Giá vàng nhẫn bập bềnh, vàng miếng bất động

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/7, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau một tháng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hiện niêm yết tại 74,3-75,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng mỗi chiều so với giá mở phiên đầu tuần.

Hiện giá mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn bám sát nhau, cách nhau 680.000 đồng/lượng. Giai đoạn trước tháng 6, có thời điểm vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn 18-20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao dịch tại 2.365 USD/ounce, tăng gần 4 USD so với rạng sáng qua, nhưng giảm gần 30 USD so với đầu tuần. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí thấp hơn giá vàng miếng khoảng 4-5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 3-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng hầu như không thay đổi trong phiên khi đồng USD giữ vững vị thế và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này để làm rõ hơn về con đường lãi suất của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng nhẫn giảm sâu kể từ đầu tuần đến nay (Ảnh: Thành Đông).

Bart Melek, trưởng phòng chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định Fed có khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9, điều này đang góp phần tích cực vào điều kiện thị trường hiện tại.

Dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ chỉ ra rằng thị trường lao động đang suy yếu, điều này càng củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ đang trên đà bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn, vị chuyên gia đánh giá.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed, Jerome Powell trong phiên điều trần trước Quốc hội cho biết lạm phát "vẫn cao hơn" mục tiêu 2% của Fed, nhưng đã được cải thiện trong những tháng gần đây. Dữ liệu khả quan sẽ giúp các ngân hàng trung ương sớm cắt giảm lãi suất.

Sự chú ý hiện nay của thị trường chuyển sang dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến công bố vào ngày mai (11/7, theo giờ Mỹ), với các con số gần đây cho thấy sự hạ nhiệt từ các mức cao bất ngờ vào đầu năm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện thấy khoảng 75% cơ hội cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá USD tự do giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện neo quanh 105,1 điểm, nhích tăng nhẹ 0,01% so với hôm qua và tăng 3,66% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.242 đồng, giảm 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.034-25.454 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.204-25.454 đồng, giảm 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.230-25.454 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.800-25.870 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra. So với vùng giá kỷ lục được thiết lập tuần trước đó, giá USD tự do đã giảm 150 đồng ở chiều bán ra.