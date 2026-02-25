Giá vàng năm nay có thể chạm 7.300 USD/ounce?

Hoạt động tích lũy vàng dự trữ vẫn duy trì ở mức cao

Thị trường vàng thế giới hiện bước vào giai đoạn tranh luận sôi động chưa từng thấy. Nếu trước đây mốc 3.000 USD/ounce còn bị xem là viển vông, thì nay các tổ chức tài chính lớn đã công khai đề cập vùng 6.000-7.000 USD/ounce như một kịch bản có cơ sở.

Dự báo đáng chú ý nhất thuộc về JPMorgan Chase, với nhận định vàng có thể đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, một số phân tích kỹ thuật gần đây còn cho rằng nếu xu hướng tăng tiếp diễn, giá có thể mở rộng lên vùng 7.200-7.300 USD/ounce.

Bên cạnh quan điểm lạc quan của JPMorgan, Morgan Stanley thận trọng hơn với mục tiêu 4.800 USD/ounce vào năm 2026. Trong khi đó, Goldman Sachs nghiêng về kịch bản quanh 5.400 USD, cho rằng vàng được hỗ trợ bởi môi trường rủi ro cao nhưng chưa đủ điều kiện để xác lập một “siêu chu kỳ” hàng hóa.

Khoảng cách giữa 4.800 và 6.300 USD/ounce phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong nội bộ Phố Wall. Cụ thể, một bên tin vào chu kỳ tăng mang tính cấu trúc dài hạn, bên còn lại cho rằng đà đi lên hiện tại vẫn chịu tác động lớn từ yếu tố chu kỳ và tâm lý thị trường.

Động lực lớn nhất đứng sau các dự báo lạc quan là nhu cầu mua vàng của ngân hàng Trung ương. Hai năm qua, hoạt động tích lũy vàng dự trữ vẫn duy trì ở mức cao ngay cả khi giá liên tục lập đỉnh, cho thấy động cơ mua mang tính chiến lược dài hạn.

Trong bối cảnh nợ công Mỹ gia tăng và rủi ro địa chính trị kéo dài, vàng được xem là tài sản "không có rủi ro đối tác". Xu hướng đa dạng hóa khỏi đồng USD vì thế đang diễn ra âm thầm nhưng rõ nét.

Song song đó, tỷ trọng vàng trong tổng tài sản đầu tư tư nhân toàn cầu vẫn chưa đạt mức đỉnh như các giai đoạn khủng hoảng trước đây, đồng nghĩa dư địa tăng phân bổ còn khá lớn. Vàng hiện không chỉ đóng vai trò phòng ngừa lạm phát mà còn được sử dụng để bảo vệ trước rủi ro nợ công, suy yếu tiền tệ và bất định chính sách tiền tệ.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Rủi ro vẫn hiện hữu

Theo phân tích trên Finance Magnates, nếu sóng tăng hiện tại tiếp tục được duy trì, vàng có thể hướng tới vùng 7.200-7.300 USD/ounce vào năm nay.

Mốc 6.100 USD/ounce được xem là ngưỡng trung gian quan trọng. Nếu vượt qua vùng này trong bối cảnh đồng USD suy yếu, lãi suất toàn cầu giảm và nhu cầu ngân hàng Trung ương tiếp tục bền bỉ, biên độ tăng có thể mở rộng đáng kể.

So với mục tiêu 6.300 USD của JPMorgan, vùng 7.300 USD được xem là kịch bản “siêu tăng giá”, tức khi các yếu tố thuận lợi hội tụ trong thời gian đủ dài.

Dù triển vọng tích cực, vàng vẫn là thị trường có biến động cao. Đã có những phiên giảm gần 10% chỉ trong một ngày khi đồng USD tăng mạnh hoặc kỳ vọng lãi suất thay đổi đột ngột.

Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn dự kiến, hoặc thị trường tài sản rủi ro phục hồi mạnh, vàng hoàn toàn có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Theo giới phân tích, thị trường đang tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, chỉ số niềm tin tiêu dùng và các chỉ báo khu vực do Fed công bố. Những số liệu này được xem là cơ sở để đánh giá triển vọng lãi suất và sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, quyết định về lãi suất cho vay cơ bản của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng là tâm điểm chú ý, bởi động thái này có thể tác động trực tiếp đến nhu cầu kim loại quý tại nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu.

Công ty môi giới Choice Broking nhận định phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế đối ứng toàn cầu đã làm gia tăng biến động thị trường, qua đó kích hoạt nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Sau phán quyết này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu toàn cầu 10%, rồi nhanh chóng nâng lên 15%, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần thận trọng.

Ông Prathamesh Mallya, Phó giám đốc nghiên cứu hàng hóa phi nông nghiệp và tiền tệ tại Angel One, cho rằng việc căng thẳng tái bùng phát tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine cùng biến động diện rộng trên thị trường tài chính đã thúc đẩy một bộ phận nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vàng như công cụ phòng ngừa rủi ro.

Một số chuyên gia tại Goldman Sachs cũng cho rằng chưa có đủ dữ liệu để khẳng định sự hình thành của một siêu chu kỳ hàng hóa dài hạn.

Khoảng dự báo từ 4.800 đến 7.300 USD/ounce cho thấy mức độ bất định lớn, đồng thời phản ánh sự khác biệt trong cách nhìn về tương lai hệ thống tài chính toàn cầu.

Nếu xu hướng đa dạng hóa dự trữ và tái phân bổ tài sản tiếp diễn, vàng có thể bước vào giai đoạn tái định giá mang tính cấu trúc. Ngược lại, nếu môi trường rủi ro hạ nhiệt, chu kỳ tăng cũng có thể bị gián đoạn.