Giá vàng miếng vượt 152 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 17/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 150,2-152,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,1 triệu đồng mỗi chiều. Đây là mức kỷ lục mới của mặt hàng này.

Còn vàng nhẫn được niêm yết tại 145,9-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Đây cũng là mức đỉnh của vàng nhẫn.

Giá vàng tăng kéo nhu cầu của người dân tăng theo. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng việc bán vàng miếng bình ổn ra thị trường thông qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy việc sở hữu vàng giai đoạn này không dễ dàng. Nhiều cửa hàng mở bán buổi sáng nhưng chỉ 2-3 tiếng sau đã phải treo biển hết hàng do lượng người mua quá đông.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới đã vượt 4.300 USD/ounce. Theo đó, giá vàng hôm nay giao dịch tại 4.321 USD/ounce, tăng 75 USD so với trước đó. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện quanh 14 triệu đồng.

Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng hơn 63%. Nguyên nhân chủ yếu là căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất, nhu cầu giảm phụ thuộc vào đồng USD, lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF vàng.

Theo giới phân tích thị trường, giá vàng thế giới tiếp nối đà tăng kỷ lục trong bối cảnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất ngày càng tăng cùng những bất ổn địa chính trị khiến các nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý này như một kênh trú ẩn an toàn.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch City Index, cho biết vàng đã có đợt tăng giá mạnh mẽ và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông Fawad Razaqzada cho rằng với việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát trở lại trong vài ngày qua, các nhà đầu tư càng có thêm lý do để phòng ngừa rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư sang vàng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell mới đây đã phát đi tín hiệu ôn hòa khi ông cho biết thị trường lao động Mỹ vẫn trong tình trạng trì trệ, với tỷ lệ tuyển dụng và sa thải đều ở mức thấp.

Vàng được coi là công cụ trú ẩn truyền thống trong thời kỳ bất ổn, lạm phát và lãi suất thấp. Nhà đầu tư hiện đặt cược Fed tiếp tục giảm lãi suất trong phiên họp tuần tới và tháng 12. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp.