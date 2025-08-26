Giá vàng miếng vượt 127 triệu đồng/lượng

Giá vàng liên tục lập kỷ lục mới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mốc kỷ lục mới 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở chiều thu mua và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra so với giá mở phiên.

Mức 127,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra là kỷ lục mới của mặt hàng này. Đây là lần thứ 6 vàng miếng SJC lập kỷ lục kể từ đầu tháng 8. So với mở phiên giao dịch ngày 1/8, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 5,7 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 119,1-121,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở chiều thu mua và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận mức tăng ròng 40-50%, người mua từ đầu năm đến nay đã lãi 36 triệu đồng/lượng (với vàng nhẫn) và hơn 46 triệu đồng/lượng (với vàng miếng).

Giá vàng miếng lập kỷ lục liên tiếp (Ảnh: Thành Đông).

Trên thế giới, giá vàng ở quanh 3.373 USD/ounce, tăng 3 USD so với trước đó. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 107,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước tới gần 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Phần lớn chuyên gia đưa ra cái nhìn lạc quan về triển vọng của giá vàng thế giới trong tuần này, với luận điểm chính là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,2 điểm, tăng 0,5% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.291 đồng, giảm 7 đồng so với mức kỷ lục xác lập cuối tuần trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 955 đồng, tương đương mức tăng ròng gần 4%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.026 đồng/USD và 26.555 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.090-26.480 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.125-26.485 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.510-26.580 đồng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.