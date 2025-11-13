Giá vàng miếng tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 13/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 151,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên ngày 12/11. Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mức đỉnh của vàng miếng được ghi nhận vào ngày 21/10, ở ngưỡng 153,6-154,6 triệu đồng/lượng. So với kỷ lục này, giá mua hiện thấp hơn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng duy trì ở vùng cao, cảnh người dân xếp hàng mua vàng vẫn xuất hiện tại nhiều cửa hàng quen thuộc. Các thương hiệu vàng lớn hiện có mức giá gần như tương đương nhau, nhưng khách hàng vẫn ưu tiên đến những địa điểm tin cậy, chấp nhận chờ đợi lâu và bị giới hạn số lượng mua.

Tại một số cửa hàng lớn ở Hà Nội, mỗi khách chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng, và cửa hàng chỉ tiếp nhận 50-60 lượt giao dịch mỗi ngày, khiến hàng người xếp hàng kéo dài từ sáng đến chiều.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng khác dù niêm yết giá tương đương, thậm chí cho phép mua với số lượng lớn hơn, lại khá vắng khách. Một số nơi thông báo có thể bán vài lượng vàng mỗi người, nhưng lượng giao dịch chỉ lác đác. Có cửa hàng từng cho phép mua tới 10 lượng vàng, song khách phải chờ vài tuần mới được nhận hàng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới có thời điểm lên 4.212 USD/ounce, cao nhất kể từ phiên ngày 21/10. Hiện tại, kim loại quý giao dịch quanh 4.195 USD/ounce.

Thị trường vàng khởi sắc khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện để mở cửa lại chính phủ. Việc này sẽ giúp nước này tiếp tục công bố báo cáo kinh tế và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tháng 12.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 1% xuống thấp nhất 1 tuần. "Chính phủ sẽ mở lại. Thị trường đang chờ đợi các báo cáo kinh tế, nhiều khả năng chỉ ra Mỹ đang suy yếu", Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 42 ngày - dài nhất lịch sử. Việc này gây sức ép lên nền kinh tế, khiến nhiều báo cáo bị trì hoãn, buộc giới chức và thị trường dựa vào các chỉ số do tư nhân công bố để đánh giá tình trạng của quốc gia.

Báo cáo của công ty ADP tuần này cho thấy các công ty tư nhân đã cắt giảm trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong giai đoạn từ ngày 27/9 đến 25/10. Việc này cho thấy thị trường lao động vẫn đang yếu đi.

Nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi trong phiên họp tháng 12 là 65%. Giá vàng thường có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế.

Bên cạnh đó, nỗi lo Fed có thể mất đi tính độc lập đang là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng tăng vọt. Theo nhận định của một số chiến lược gia thị trường, diễn biến này có thể dẫn đến một đợt tăng giá vàng thêm 500 USD/ounce nữa.

Hôm thứ 4, Tòa án Tối cao Mỹ cho biết, sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 21-1-2026 để xem xét việc Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook hay không.

Các chuyên gia nhận định, thị trường vàng sẽ theo dõi sát sao phán quyết này trong năm mới. Nếu Tòa án phán quyết có lợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều đó có thể khiến giá vàng tăng do Fed giảm tính độc lập và chịu ảnh hưởng chính trị lớn hơn. Đây là yếu tố mang tính thúc đẩy mạnh và có thể kéo theo hệ quả từ việc đồng USD yếu đi. Còn nếu Tòa án ủng hộ bà Lisa Cook, tình hình sẽ diễn biến theo hướng ngược lại.

Theo dự báo của Ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Thụy Sĩ (UBS), nhu cầu vàng toàn cầu năm nay và năm tới được kỳ vọng sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. “Nếu rủi ro chính trị hoặc tài chính leo thang, giá vàng hoàn toàn có thể hướng đến mốc 4.700 USD/ounce”, UBS nhận định.