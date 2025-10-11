Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm

Theo đó, giá vàng miếng được các thương hiệu lớn niêm yết quanh ngưỡng 139,5-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 600.000 đồng/lượng, hiện ở mức 136,2-138,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng

Trên thế giới, giá vàng hôm nay tăng trở lại lên mức 4.016,4 USD/ounce (tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng quy đổi, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 13,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng do nhiều lý do, từ rủi ro địa chính trị đến hoạt động mua vào liên tục của ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ giao dịch chứng khoán, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và sự bất ổn kinh tế liên quan đến thuế quan.

Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, viết trong một bài đăng trên Truth Social: “Mỹ đang xem xét việc tăng thuế quan mạnh đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc”. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

“Động thái này của Trump đã đẩy giá vàng lên hơn 4.000 USD. Việc khơi lại cuộc chiến thương mại sẽ khiến đồng USD lao dốc và mang lại lợi ích cho các kênh đầu tư an toàn", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, thì dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới.

Đồng USD giảm sau tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngược với giá vàng, đồng USD giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại mới về tác động của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế Mỹ.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,69%, hiện ở mức 98,85.

Trong nước, rạng sáng 11/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.128 đồng.