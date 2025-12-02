Giá vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng

Tính đến 14h ngày 2/12, vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn được giao dịch quanh ngưỡng 150,3-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giá mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mở phiên sáng cùng ngày, giá vàng đảo chiều sau nhiều phiên tăng liên tiếp và lập kỷ lục mới tại mốc 155 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h45, vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 152,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 700.000 đồng/lượng, đang được giao dịch quanh ngưỡng 150,3-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giá mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng chốt phiên 1/12 đạt mức kỷ lục, được niêm yết tại 53,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) với vàng miếng SJC và 151-153,5 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng tăng lên mức 4.232,3 USD/ounce. Giá tăng 0,3% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 12,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank chưa bao gồm thuế, phí, vàng thế giới có giá vào khoảng 135,2 triệu đồng/lượng, rẻ hơn 20 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Liên quan đến lãi suất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chọn được người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, và ứng viên này có quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất. Kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục là yếu tố lớn hỗ trợ giá vàng, vốn phù hợp với môi trường lợi suất thấp.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng giá vàng còn dư địa đi lên khi xung đột Ukraine chưa có tín hiệu hạ nhiệt và kỳ vọng Fed giảm lãi suất lần thứ ba đang ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, chiến lược gia James Stanley của Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên “mua đuổi”, vì giá vàng đã tăng nhiều tuần liên tiếp và một bộ phận nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước khi kết thúc năm tài chính.