Giá vàng miếng SJC có đỉnh mới, vẫn đắt hơn thế giới 20 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 1/12, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt tăng mạnh. Vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 153,2-155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch hai chiều mua và bán vào mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng đáng kể, đang được giao dịch quanh ngưỡng 151-153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Có thương hiệu bán ra vàng nhẫn ở mức giá 155 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng tăng lên mức 4.232,3 USD/ounce. Giá tăng 0,3% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 12,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank chưa bao gồm thuế, phí, vàng thế giới có giá vào khoảng 135,2 triệu đồng/lượng, rẻ hơn 20 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Liên quan đến lãi suất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chọn được người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, và ứng viên này có quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất. Kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục là yếu tố lớn hỗ trợ giá vàng, vốn phù hợp với môi trường lợi suất thấp.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng giá vàng còn dư địa đi lên khi xung đột Ukraine chưa có tín hiệu hạ nhiệt và kỳ vọng Fed giảm lãi suất lần thứ ba đang ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, chiến lược gia James Stanley của Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên “mua đuổi”, vì giá vàng đã tăng nhiều tuần liên tiếp và một bộ phận nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước khi kết thúc năm tài chính.