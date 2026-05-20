Giá vàng miếng giảm về 162 triệu đồng/lượng, thấp nhất 2 tháng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán tăng từ 2,5 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lượng.

Đến 10h, vàng miếng tiếp tục được doanh nghiệp điều chỉnh giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán, hiện giao dịch tại 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức thấp nhất 2 tháng của mặt hàng này.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều quốc tế. Giá vàng thế giới đã “thủng” mốc 4.500 USD/ounce, hiện giao dịch tại 4.463 USD, tương đương giảm thêm 19 USD so với phiên giao dịch liền kề. Giá vàng thế giới đã “bốc hơi” 306,9 USD/ounce, tức 6,41% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Xung đột giữa Mỹ và Iran là yếu tố chi phối chính trên các thị trường tài chính, khi việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến khoảng 1/5 lưu lượng dầu toàn cầu. Biến động giá dầu trong ngày đầu tuần cho thấy thị trường vẫn cực kỳ nhạy cảm với mọi dấu hiệu leo thang căng thẳng hoặc đàm phán. Dầu Brent đã tăng vượt 111 USD/thùng trong đầu phiên, sau đó giảm xuống dưới 109 USD.

Tác động đối với vàng mang tính 2 chiều: Rủi ro tại Trung Đông hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng cú sốc giá dầu lại làm gia tăng lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất, từ đó đẩy lợi suất tăng và hạn chế nhu cầu đối với vàng - tài sản không sinh lãi.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại sàn giao dịch Forex.com, nhận định vàng đang chịu áp lực khi giá dầu, lợi suất và đồng USD cùng tăng. Quan điểm ngắn hạn của ông phù hợp với diễn biến giao dịch: vàng đã bật tăng từ vùng hỗ trợ, nhưng đợt phục hồi này vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ áp lực từ lo ngại lạm phát do giá năng lượng dẫn dắt và giả định lãi suất thực sẽ tiếp tục tăng.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều đến giảm nhẹ khi biến động của giá dầu và lãi suất tiếp tục là tâm điểm vĩ mô. USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - suy yếu sau đợt tăng mạnh tuần trước, tạo điều kiện cho vàng phục hồi. Tuy nhiên, đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Sáng ngày 20/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.878-26.391 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch, với mặt bằng giá bán USD tại phần lớn nhà băng phổ biến quanh mức 26.389 đồng/USD. Ở chiều mua vào, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng từ vài đồng đến hơn chục đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra tăng nhẹ hoặc đi ngang. Tuy vậy, vẫn có một số nhà băng điều chỉnh giảm nhẹ cả hai chiều mua - bán USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.460-26.510 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều so với phiên trước.