Giá vàng trong nước, thế giới bật tăng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng khi mở cửa tuần cùng diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới sáng nay tăng 55 USD/ounce, lên 4.578 USD/ounce. Dưới áp lực chốt lời, kim loại quý hiện giao dịch quanh 4.560-4.570 USD/ounce.

Đà phục hồi trở lại của giá vàng đến từ việc đồng USD suy yếu sau khoảng thời gian liên tục tăng mạnh. So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm 0,2% xuống còn 158,87 yen/USD. Trong khi đó, đồng euro tăng 0,3% lên 1,1642 USD/euro, còn đồng bảng Anh tăng 0,4% lên 1,3485 USD/bảng Anh.

Tuần giao dịch này sẽ ngắn hơn do kỳ nghỉ cuối tuần dài nhân dịp Ngày Tưởng niệm (25/5) ở Mỹ, nhưng dữ liệu kinh tế sẽ sôi động hơn khi các nhà giao dịch quay trở lại vào thứ Ba với việc công bố khảo sát Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Những người tham gia thị trường sẽ đặc biệt tập trung vào chỉ số này sau bất ngờ giảm điểm vào thứ Sáu từ kết quả cuối cùng của khảo sát Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Những dữ liệu kinh tế còn lại trong tuần tập trung vào sáng thứ 5, khi các nhà giao dịch sẽ theo dõi số liệu GDP và chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng cá nhân (PCE) sơ bộ quý I, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, và số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng 4.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch Walsh Trading, nhận định giá vàng vẫn phụ thuộc vào các diễn biến ở Trung Đông. Cuộc xung đột càng kéo dài thì càng khó tránh khỏi những thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế.

Ông cho biết, cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan được công bố cuối tuần trước là dấu hiệu nữa cho thấy giá xăng cao đang bắt đầu ảnh hưởng đến người tiêu dùng thông qua chuỗi cung ứng, không chỉ riêng tại các trạm xăng.

Ông dự đoán giá vàng tuần này sẽ tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce và không kỳ vọng sẽ có sự bứt phá mạnh theo bất kỳ hướng nào.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm. “Giá vàng đã giảm xuống khoảng 4.460 USD/ounce trong nửa đầu tuần, nhưng những dấu hiệu giảm leo thang địa chính trị ở Trung Đông sau đó đã giúp vàng phục hồi, dẫn đến sự ổn định ngay trên mức 4.500 USD/ounce. Mặc dù có những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, chúng tôi vẫn nhận thấy khả năng cao giá vàng sẽ giảm xuống mức 4.370-4.400 USD vào cuối tuần tới”, ông cảnh báo.

Trên thị trường quốc tế, USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 99,24 điểm. Đồng bạc xanh tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi nhưng đà tăng chưa thực sự mạnh.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.136 đồng, tăng 2 đồng so với phiên ngày 22/5. Với biên độ 5%, tỷ giá trần hôm nay ở mức 26.393 đồng/USD, còn tỷ giá sàn là 23.879 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục tăng nhẹ. Các ngân hàng lớn cùng niêm yết USD ở mức 26.162 đồng/USD mua vào và 26.392 đồng/USD bán ra, tăng 2 đồng ở cả 2 chiều so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, USD giao dịch phổ biến quanh 26.480-26.520 đồng, tăng khoảng 120 đồng (mua - bán).