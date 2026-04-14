Giá mua vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng

Phiên sáng 14/4, vàng trong nước tăng mạnh đến 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, lên mức 170,5 triệu đồng/lượng; tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra lên 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng lên ngưỡng 170,2-172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch hai chiều vào mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng tăng 111 USD phiên 13/4, lên mức 4.763 USD/ounce, rẻ hơn trong nước 20,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi những lo ngại về lạm phát và bất ổn địa chính trị quay trở lại. Nguyên nhân chính đến từ việc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua không đạt được kết quả, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng.

Dù lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn được duy trì nhưng tình hình theo đánh giá chưa khả quan. Mỹ đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran. Tehran bác bỏ các hạn chế này và đe dọa các tuyến vận tải tại Vịnh Ba Tư. Những diễn biến này khiến rủi ro địa chính trị gia tăng đáng kể.

Căng thẳng leo thang đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai Mỹ đồng loạt giảm, khiến tâm lý lo ngại lan rộng.

Các chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng khi thông tin về xung đột Trung Đông liên tục thay đổi.

Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures cho biết khi căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất thấp hơn trong tương lai có phần gia tăng và đồng USD chịu áp lực giảm, điều này đã giúp giá vàng được hỗ trợ tốt.

Còn ông Adrian Day - Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management - thì nêu quan điểm: "Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các yếu tố tiền tệ như lạm phát sẽ quay lại chi phối thị trường. Trường hợp xung đột leo thang, vai trò công cụ trú ẩn của vàng càng được nhấn mạnh".

Dài hạn hơn, Ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong quý II trước khi phục hồi vào nửa cuối năm. “Nếu Fed tránh được việc tăng lãi suất, chúng tôi cho rằng vàng có thể bật tăng trở lại. Đồng thời, nếu xung đột được giải quyết, điều này cũng sẽ hỗ trợ thị trường”, Morgan Stanley nhận định.

Đồng USD giảm 6 phiên liên tiếp

Đồng USD đang trên đà ghi nhận có 6 phiên giảm liên tiếp, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trong khi đó, đồng forint Hungary tăng mạnh sau khi đảng trung hữu đối lập Tisza giành chiến thắng áp đảo trước Viktor Orban trong cuộc bầu cử.

Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ đều đã rời khỏi mức đỉnh đã đạt được trước đó, và đà tăng của đồng USD cũng suy yếu theo diễn biến giá dầu.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,28%, hiện ở mức 98,37.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 1 đồng, hiện ở mức 25.106 đồng.