Giá mua vàng miếng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng

Sáng 12/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC đang được các thương hiệu lớn giao dịch quanh mức 149-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được giao dịch ở mức 148,5-152,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tương tự 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa phát đi cảnh báo: Trong tháng 10, chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và tiền tệ qua biên giới, tập trung tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới phía Nam giáp Campuchia và Lào.

Các đối tượng chủ yếu cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân hoặc phương tiện vận tải. Trên tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất (TPHCM), nổi lên tình trạng cất giấu vàng trong người, hành lý xách tay - đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Giá vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tại châu Á sáng 12/11 giao dịch quanh ngưỡng 4.136 USD/ounce, tăng 16 USD so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo Kitco News, thị trường vàng tiếp tục chứng kiến hoạt động mua vào mạnh khi giá duy trì trên 4.100 USD/ounce. Các nhà phân tích cho rằng, nhiều bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu vẫn đang củng cố vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, nhận định: “Việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại có thể không phải là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Chúng tôi vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến, qua đó hỗ trợ giá vàng tăng lên 4.200 USD/ounce trong năm 2026.”

Các chuyên gia của UBS cũng có cùng quan điểm, dự báo giá vàng sẽ đạt 4.200 USD/ounce vào năm 2026, đồng thời lưu ý rằng dù chính phủ đã mở cửa trở lại, Quốc hội Mỹ chỉ mới thông qua ngân sách tạm thời đến tháng 1/2026, khiến triển vọng kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.