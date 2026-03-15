Gia Lai sắp trao chứng nhận đầu tư cho 130 dự án trị giá 8 tỷ USD

Ngày 14/3, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026 tổ chức vào 28/3, tỉnh này sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho gần 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 8 tỷ USD.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư gần 120 dự án với tổng vốn đăng ký hàng tỷ USD.

Doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, cho biết Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2026, nằm trong chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, dự kiến thu hút hơn 1.000 đại biểu.

Theo ông Bay, hội nghị lần này nhằm triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần đưa tỉnh này trở thành điểm sáng về tăng trưởng và môi trường đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

Thông qua hội nghị, tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư, đồng thời kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

“Sự kiện không chỉ ghi nhận quy mô dự án và nguồn vốn lớn, mà còn cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng của Gia Lai”, ông Bay cho hay.