Giá dừa miền Tây giảm một nửa, nông dân loay hoay tìm đầu ra

Gần một tháng nay, giá dừa tại nhiều tỉnh miền Tây, đặc biệt là Vĩnh Long, bất ngờ sụt mạnh. Từ mức gần 200.000 đồng/chục, hiện giá dừa khô chỉ còn quanh 80.000-100.000 đồng/chục, khiến thu nhập của người trồng dừa giảm đáng kể.

Tại xã Giồng Trôm, bà Võ Thị Mỹ, chủ 1ha dừa, cho biết khoảng nửa tháng nay, giá dừa khô giảm từ hơn 190.000 đồng xuống còn 80.000 đồng/chục, còn dừa tươi chỉ 20.000 đồng/chục. Với 1.500 trái mỗi tháng, thu nhập giảm gần một nửa so với trước.

“Thương lái vào tận vườn mua tự hái thì 80.000 đồng/chục, còn nếu nhà tự hái giao thì được 100.000 đồng. Dù vẫn có lời, nhưng lợi nhuận thấp hơn vì chi phí phân bón, chăm sóc tăng cao”, bà Mỹ nói.

Dừa tươi và dừa khô đồng loạt rớt giá khoảng nửa tháng nay (Ảnh: Bảo Kỳ).

Không chỉ nông dân, những người làm công trong chuỗi thu mua dừa cũng bị ảnh hưởng. Chị Trương Thị Bé Hậu, nhân công lột dừa ở chợ dừa sông Thom (xã Mỏ Cày), cho biết giá dừa khô thu mua chỉ còn 100.000 đồng/chục, thấp hơn trước khoảng 50%. “Tụi tôi không rõ lý do, chỉ thấy dạo này thương lái ít đến chợ mua hơn”, chị Hậu nói.

Theo các thương lái, nguyên nhân chính khiến giá dừa sụt giảm là đang vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung tăng gấp 2-3 lần so với các tháng trước. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ trong nước chững lại, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết khiến nhu cầu giảm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có gần 120.000ha dừa với hơn 22 triệu cây, chiếm hơn 50% tổng diện tích dừa của cả nước. Trong đó, nhóm dừa cao như dừa ta xanh, dừa ta vàng, dừa dâu... chiếm gần 84% diện tích; còn nhóm dừa lùn (uống nước) như dừa xiêm xanh, xiêm lục, vàng mã lai... chiếm khoảng 15%.

Năng suất dừa tại Vĩnh Long được đánh giá ổn định và có xu hướng tăng nhẹ, từ 10,98 tấn/ha năm 2020 lên 11,95 tấn/ha năm 2025, cao hơn trung bình vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 10%. Sản lượng toàn tỉnh năm 2025 ước đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 1,1 tỷ trái dừa, trong đó dừa công nghiệp chiếm khoảng 733 triệu trái, dừa uống nước 360 triệu trái và dừa sáp khoảng 3,2 triệu trái.

Tốc độ tăng sản lượng dừa giai đoạn 2020-2025 đạt hơn 4%/năm, cho thấy tiềm năng lớn nhưng cũng tạo áp lực tiêu thụ nếu không có kênh đầu ra ổn định.

Trước tình hình giá giảm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long khuyến nghị nhà vườn phát triển dừa hữu cơ, hướng đến các thị trường xuất khẩu có giá trị cao. Đồng thời, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu để nâng giá trị sản phẩm và tránh tình trạng “được mùa mất giá” lặp lại.