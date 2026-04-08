Giá dầu rơi mạnh xuống 90 USD/thùng

Trong phiên giao dịch tối 8/4, thị trường phản ứng tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện kéo dài 2 tuần với Iran

Cụ thể, dầu Brent lao dốc mạnh xuống hơn 90 USD/thùng, trong khi dầu WTI lùi về mức 92 USD/thùng. Đà giảm mạnh phản ánh tâm lý “nhẹ nhõm” của nhà đầu tư sau hơn một tháng xung đột khiến nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trước đó, tối 7/4 (giờ Mỹ), tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn "hai chiều" kéo dài 2 tuần với Iran. Ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, khi Iran được cho là “đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz”, tuyến hàng hải huyết mạch với vận tải dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Trump cho biết lý do ông quyết định tạm dừng tấn công Iran vì Mỹ “đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông”.

Về phía Iran, nước này tuyên bố đã "giành chiến thắng" khi buộc Mỹ "phải đồng ý" với 10 điều kiện ngừng bắn do Tehran đưa ra. Các điều kiện này nhấn mạnh việc đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa, Iran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ rút quân khỏi khu vực, bồi thường cho Iran, chấp nhận các hoạt động làm giàu uranium của Iran, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Dù đà giảm nhiệt đã xuất hiện, giới chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng thị trường. Các chiến lược gia tại ING nhận định hướng đi của giá dầu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào việc các cuộc đàm phán hiện tại có thể chuyển hóa thành một thỏa thuận mang tính bền vững hay không.

Giá dầu bất ngờ giảm sâu (Ảnh: Trading economics).

Ông Tony Sycamore, chuyên gia của công ty tài chính IG, đánh giá diễn biến hiện tại là một tín hiệu tích cực ban đầu, nhưng nhấn mạnh con đường hướng tới sự ổn định dài hạn vẫn còn không ít trở ngại.

Các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Nhà phân tích Tim Waterer nhận định tâm lý hiện tại nghiêng về lạc quan một cách thận trọng hơn là ăn mừng. Theo ông, thời hạn ngừng bắn chỉ kéo dài 2 tuần, nên giới đầu tư sẽ theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz cũng như khả năng duy trì thỏa thuận.

Cùng quan điểm, chiến lược gia Charu Chanana cho rằng yếu tố then chốt là tiến triển đàm phán trong thời gian tới, cũng như mức độ sẵn sàng quay lại hoạt động của các hãng bảo hiểm và doanh nghiệp vận tải dầu khí. “Nếu niềm tin không được khôi phục, đà giảm hiện tại có thể chỉ mang tính nhất thời thay vì một xu hướng hạ nhiệt bền vững”, bà nhận định trong báo cáo.

Trong khi đó, bà Carol Kong, chuyên gia tại Commonwealth Bank of Australia, cảnh báo những nguyên nhân cốt lõi của xung đột vẫn chưa được giải quyết, đồng nghĩa rủi ro leo thang vẫn hiện hữu. Theo bà, kịch bản căng thẳng kéo dài đến giữa năm nay vẫn cần được tính đến.

Giá dầu đã tăng hơn 60% kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Giá nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng cũng tăng mạnh. Các lãnh đạo ngành dầu khí và giới phân tích cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sẽ lan rộng toàn cầu nếu eo biển không được mở lại hoàn toàn.