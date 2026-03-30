Giá dầu Brent vượt 115 USD/thùng

Ngay khi mở cửa phiên đầu tuần, sắc xanh đã bao trùm các bảng điện tử khi giá "vàng đen" liên tiếp xô đổ các cột mốc quan trọng. Động thái này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới kinh doanh, nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng đại chúng.

Theo Reuters, ngay trong phiên giao dịch tối 29/3 và rạng sáng 30/3, giá dầu Brent giao sau đã bật tăng mạnh mẽ. Mốc 115,73 USD/thùng đã được thiết lập, tăng thêm hơn 3 USD so với mức 112,57 USD của thứ sáu tuần trước, cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận của dầu Brent kể từ năm 2022 đến nay.

Cùng lúc đó, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng. Theo The Wall Street Journal (WSJ), hợp đồng dầu WTI đã chính thức vượt ngưỡng 100 USD, giao dịch quanh mức 102,77 đến 103,13 USD/thùng. Đáng chú ý, tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá dầu chuẩn của Mỹ đã vọt lên khoảng 50%.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi chiến sự Iran bước sang tuần thứ 5 (Ảnh: NovaNews).

Dù trong tuần trước, các nỗ lực đàm phán ngoại giao đã phần nào kìm hãm đà tăng, giúp dầu WTI chỉ nhích nhẹ 1,4%, nhưng thị trường vẫn khép lại tuần trong xu hướng đi lên. Điều này cho thấy tâm lý phòng thủ và lo ngại rủi ro vẫn đang chi phối mạnh mẽ các quyết định rót vốn.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt tăng giá này đến từ những diễn biến phức tạp tại Trung Đông khi căng thẳng bước sang tuần thứ 5. Theo Business Insider, eo biển Hormuz đang đối mặt với nguy cơ ách tắc nghiêm trọng. Eo biển này là "yết hầu" của ngành năng lượng, nơi gánh vác khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Reuters đưa tin việc lực lượng Houthi tại Yemen bắt đầu tham gia vào vòng xoáy xung đột đã làm mở rộng phạm vi điểm nóng. Nhiều trung tâm năng lượng lớn tại khu vực cũng chịu ảnh hưởng, khiến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở góc độ tiêu dùng, tác động của giá dầu đã bắt đầu hiện hữu rõ rệt. Tại Mỹ, giá xăng bán lẻ trung bình toàn quốc đã nhích lên mức 3,98 USD/gallon, tăng 1 USD so với mức 2,98 USD hồi tháng 2. Việc giá nhiên liệu neo trên 100 USD/thùng không chỉ phản ánh bài toán nguồn cung, mà còn là tín hiệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang bước vào một giai đoạn thử thách mới.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định thị trường không nên quá bi quan. Để xoa dịu sức nóng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhanh chóng tung ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Động thái can thiệp kịp thời này được kỳ vọng sẽ giúp bình ổn tâm lý giới đầu tư và giảm bớt các cú sốc kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, ánh nhìn của toàn thế giới hiện đang hướng về các bàn đàm phán ngoại giao. Theo Business Insider, các quan chức cấp cao đang tích cực nhóm họp tại Islamabad (Pakistan) để tìm giải pháp tháo gỡ nút thắt. Cả hai phía trong cuộc xung đột đều đang bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò trung gian hòa giải của quốc gia này.

Ngoại trưởng Pakistan, ông Mohammad Ishaq Dar, cho biết đã có những cuộc thảo luận sâu rộng với giới chức Ai Cập, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ. Kết lại các nỗ lực này, ông Dar nhấn mạnh một thông điệp mang tính mở đường cho thị trường: "Chúng tôi đã thảo luận các phương án nhằm sớm chấm dứt tình trạng hiện tại một cách bền vững. Tất cả đều thống nhất rằng xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào".