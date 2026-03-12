Giá dầu lại tăng lên sát 100 USD/thùng

Giá dầu thô Brent bất ngờ bật tăng lên sát ngưỡng 100 USD/thùng sau khi Iraq tạm dừng hoạt động tại các cảng xuất khẩu dầu do 2 tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu. Diễn biến này đã làm lu mờ nỗ lực xả kho dự trữ khẩn cấp quy mô kỷ lục của các quốc gia phát triển nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng.

So với cùng kỳ năm trước giá dầu Brent đã tăng 36% và giá dầu thô tăng 35%. Trong phiên giao dịch gần nhất, dầu Brent tăng 7,9%, lên 99,24 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) vọt lên gần 94 USD/thùng.

Theo Giám đốc Công ty cảng Iraq, các tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu khi đang neo tại khu vực bơm nạp. Vụ việc làm dấy lên lo ngại rủi ro an ninh hàng hải lan rộng khắp khu vực Trung Đông, không chỉ riêng tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng vốn đang gần như bị phong tỏa.

Theo Bloomberg, Iraq là một trong những quốc gia vùng Vịnh đầu tiên cắt giảm sản lượng sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, tiếp đó là Kuwait và Saudi Arabia.

Giá dầu thế giới bất ngờ tăng dựng đứng (Ảnh: Trading economics).

Việc nguồn cung sụt giảm đã buộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phải phối hợp xả khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược - mức rút kho lớn chưa từng có, thậm chí vượt quy mô sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm triển khai kế hoạch xả kho vẫn chưa được ấn định.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng dự kiến giải phóng 172 triệu thùng dầu trong nỗ lực chung nhằm hạ nhiệt giá năng lượng. Trong bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu hiện vượt 100 triệu thùng/ngày, các nhà sản xuất vùng Vịnh đã cắt giảm khoảng 6% nguồn cung này và con số có thể còn tăng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Ông Darrell Fletcher, Giám đốc điều hành mảng hàng hóa tại Bannockburn Capital Markets, cho rằng động thái xả kho của IEA đang bị thị trường “nuốt chửng”.

“Đây chính là kịch bản đáng lo nhất. Đợt xả dự trữ quy mô lớn gần như không tạo được hiệu ứng kiềm chế giá, thậm chí giá dầu còn tăng cao hơn”, ông nói, đồng thời cảnh báo động thái này có thể đã gửi đi tín hiệu sai lệch cho thị trường.

Sự tê liệt của eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - đang tạo hiệu ứng dây chuyền lên thị trường năng lượng, từ dầu thô, khí tự nhiên cho đến dầu diesel. Cú sốc nguồn cung không chỉ gây biến động mạnh trên thị trường mà còn làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới trên toàn cầu.

Theo ông Robert Rennie, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Westpac Banking Corp, nếu xung đột kéo dài và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu Brent có thể thiết lập vùng giá cao mới.

“Chúng tôi dự báo Brent sẽ duy trì trong khoảng 90-110 USD/thùng trong tuần tới khi rủi ro địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt”, ông nhận định trong báo cáo.