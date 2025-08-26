Giá cước xe công nghệ tăng vọt ngày mưa bão, có khi bằng cả ngày lương

Từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn diễn ra ở cả Hà Nội và TPHCM. Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước hoặc tắc cứng, tê liệt, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đọc báo thấy Hà Nội có nhiều tuyến đường ngập nặng nên khoảng 8h30, bà Ngọc Thảo thử đặt xe từ nhà ở phố Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy đến phố Giảng Võ, phường Giảng Võ. Với quãng đường hơn 5km, giá tăng gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên, đợi cả 30 phút, bà vẫn không thể đặt được xe. Ứng dụng Grab báo không có tài xế nào ở gần khu vực này.

Sau đó, bà Thảo chuyển qua ứng dụng Be, Xanh SM, giá cước cao tương tự nhưng cũng không thành công. Bà đành xin cơ quan được làm việc từ xa, dự định chiều bớt mưa mới di chuyển.

Theo phản ánh của không ít người đi làm ở Hà Nội sáng nay, giá cước xe công nghệ dù đắt gấp 3 vẫn “cháy hàng” ngày mưa bão. Nhu cầu đi lại tăng mạnh đối với các dịch vụ gọi xe suốt hôm qua đến sáng nay.

Ông Hoàng Anh Minh ở phường Mỹ Đình (Hà Nội) muốn đặt xe tới cơ quan ở phố Trần Phú, phường Ba Đình, song dịch vụ xe công nghệ ở các hãng gần như "vô hiệu" từ 7h30, với mức giá tăng gấp 3 nhưng không có tài xế nhận xe.

"Không thể dùng được GrabBike, tôi chuyển sang gọi GrabCar, nhưng giá cao gấp 3 lần bình thường”, ông Minh nói. Ông không muốn tự lái xe do đường đi làm 8km có nhiều phố bị ngập. Thậm chí có nơi ngập 0,5m, ông sợ tình trạng hỏng xe hoặc “chết” máy giữa đường.

Tuy nhiên, ông "bất lực" với tất cả ứng dụng gọi xe nên quyết định nghỉ làm sáng nay và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết. Nếu thuận lợi, chiều nay ông sẽ trở lại công sở.

Giá cước xe công nghệ tăng cao, với lý do "người người đi làm, ai cũng cần đặt xe" (Ảnh: Khổng Chiêm).

Tương tự, tại TPHCM, tình trạng giá cước xe công nghệ cũng tăng vọt. Ông Mai Hòa (phường An Phú) nói ngày thường, quãng đường 5km từ nhà lên văn phòng ở đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa khoảng 50.000 đồng với xe máy và 80.000 đồng với ô tô.

Tuy nhiên, sáng nay, trong lúc mưa tầm tã, việc di chuyển bằng xe máy ít người lựa chọn nên giá không tăng. Còn với ô tô, giá tăng gấp 3 lần lên hơn 200.000 đồng. Ông ví von tiền gọi xe đi làm bằng cả ngày lương.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, giá cước di chuyển bằng xe máy trong sáng nay của Grab hay Xanh SM đều không biến động mạnh, thậm chí tương đương ngày thường. Riêng giá cước ô tô tăng mạnh.

Trên ứng dụng Grab, giá cước ô tô tăng cao được giải thích là "Người người đi làm, ai cũng cần đặt xe". Còn Xanh SM nêu do "nhu cầu tăng cao".

Trên một số diễn đàn, nhiều người than thở giá cước đi làm bằng tiền lương cả ngày nên nghĩ tới việc tận dụng ngày nghỉ phép để tiết kiệm chi phí. Một số người khác, do hết ngày phép, vẫn cố gắng đội mưa để tới công sở. Nhiều người đùa vui "vẫn đi làm ngày này là một sự cống hiến đáng trân trọng".

Ngược lại, ở phía các tài xế công nghệ, nhiều người cho rằng đưa đón khách trong những ngày mưa có nhiều rủi ro khó kiểm soát. Đường ngập nước dễ dẫn tới hư hỏng xe, sợ tình trạng cây đổ, kẹt xe dẫn tới thời gian di chuyển chậm, hiệu suất làm việc không cao... Họ thường chờ bớt mưa rồi mới tiếp tục nhận cuốc chở khách.